Liga: risultati, marcatori e classifica 6° giornata 21-22-23/9/2021

Gol e divertimento nella sesta giornata di Liga. Il Real Madrid mantiene il comando, Suarez entra nella storia.

Tanti gol, molte sorprese e divertimento assicurato in una caotica sesta giornata di campionato in Spagna. Il turno infrasettimanale del massimo campionato spagnolo è “la giornata dei grandi bomber” in cui la fanno da protagonista gente come Benzema, Falcao e Luis Suarez.

Proprio quest’ultimo ha deciso di aprire la giornata infrasettimanale con la cosa che sa fare meglio, ovvero decidere le partite con gol e non solo l’Atletico Madrid, grazie alla sua doppietta, è riuscito a rimontare lo svantaggio con il Getafe, ma ha anche sancito un record.

Suarez diviene uno dei pochissimi giocatori a riuscire a segnare almeno un gol in ogni minuto di partita entrando ancora di più nella storia di questo sport.

Per quanto riguarda il sesto turno, la giornata del martedì dà gloria anche a due vecchi leoni come Radamel Falcao e Iago Aspas. Il colombiano decide al 96′ la sfida in casa dell’Atletico Bilbao e porta il Rayo Vallecano al sesto posto; mentre lo spagnolo apre le marcature per lo 0-2 finale del Celta Vigo in casa del Levante.

Il mercoledì calcistico sancisce le vittorie dell’Espanyol, in casa, contro l’Alaves sempre più ultimo in classifica insieme al Getafe, ma anche quelle di Siviglia e Villareal.

Il Siviglia impiega 22 minuti per regolare la pratica, apparentemente difficile, Valencia per 3-1 e ad aprire le marcature ci ha pensato “Papu” Gomez.

Il Villareal, invece, vede tutto facile nel match contro l’Elche grazie alla vittoria per 4-1. Festeggia anche il Real Madrid che passeggia sul velluto contro il Mallorca con il tennistico risultato di 6-1.

Per i blancos di Ancelotti salgono in cattedra Karim Benzema (doppietta) e Marco Asensio (tripletta) che permettono al Real di mantenere la testa della classifica.

Il match più equilibrato lo si trova a Granada dove i padroni di casa perdono contro la Real Sociedad per 2-3 grazie alla grande prova offerta da Elustondo, mentre il Betis vince facile in casa dell’Osasuna.

Unico 0-0, a grandissima sorpresa, è quello tra Cadice e Barcellona. I blaugrana di Koeman riversano in una situazione difficile ed è ancora complicato capire quando riuscirà a rialzarsi.

Liga, risultati e marcatori della 6° giornata

Martedì 21 Settembre 2021

Getafe vs Atletico Madrid (1-2) – 45′ J.Oblak (autogol) (G), 78′ L.Suarez (AM), 90’+1′ L.Suarez (AM) – espulso al 74′ C.Alena (G)

Atletico Bilbao vs Rayo Vallecano (1-2) – 5′ A.Garcia (RV), 33′ P.Ciss (autogol) (AB), 90’+6′ R.Falcao (RV)

Levante vs Celta Vigo (0-2) – 66′ I.Aspas (CV), 85′ B.Mendez (CV)

Mercoledì 22 Settembre 2021

Espanyol vs Alaves (1-0) – 54′ R.De Tomas (rigore)

Siviglia vs Valencia (3-1) – 3′ A.Gomez (S), 15′ G.Montiel (S), 22′ R.Mir (S), 31′ H.Duro (V)

Villareal vs Elche (4-1) – 5′ Y.Pino (V), 19′ J.Mojica (E), 39′ M.Trigueiros (V), 60′ A.Groeneveld (V), 90’+4′ A.Moreno (V)

Real Madrid vs Mallorca (6-1) – 3′ K.Benzema (RM), 24′ M.Asensio (RM), 25′ Lee Kang-in (M), 29′ M.Asensio (RM), 55′ M.Asensio (RM), 78′ K.Benzema (RM), 84′ Isco (RM)

Giovedì 23 Settembre 2021

Granada vs Real Sociedad (2-3) – 9′ G.S.Barahona (G), 52′ A.Elustondo (RS), 60′ M.Merino (RS), 70′ L.Milla (rigore) (G), 82′ A.Elustondo (RS)

Osasuna vs Betis Siviglia (1-3) – 21′ K.Hermoso (BS), 39′ E.G.Martinez (O), 80′ J.Jimenez (BS), 90’+3′ W.Josè (BS)

Cadice vs Barcellona (0-0) – espulso al 64′ L. De Jong (B)

Liga, la classifica dopo la 6° giornata

1 Real Madrid 16

2 Atletico Madrid 14

3 Real Sociedad 13

4 Siviglia 11*

5 Valencia 10

6 Rayo Vallecano 10

7 Barcellona 9*

8 Betis Siviglia 9

9 Atletico Bilbao 9

10 Osasuna 8

11 Mallorca 8

12 Villarreal 7*

13 Espanyol 6

14 Cadice 6

15 Elche 6

16 Levante 4

17 Celta Vigo 4

18 Granada 3

19 Getafe 0

20 Alaves 0*

*una partita in meno

