Liga 2020-2021, risultati 12° giornata: Siviglia-Real Madrid 0-1, Barcellona ko, vince l’Atlético

I risultati della dodicesima giornata della Liga spagnola con tutti i marcatori e la rispettiva classifica.

Ricca di colpi di scena l’undicesima giornata del campionato spagnolo della Liga. Nonostante molte squadre debbano recuperare diverse partite, la classifica comincia già a delinearsi. La giornata è iniziata con la vittoria del Celta Vigo per 2-0 sul campo dell’Athletic Bilbao. A segno sono andati Mallo e Aspas. Quest’ultimo è vice capocannoniere del campionato ad un sol gol di distanza da Oyarzabal.

Vince anche il Levante per 3-0 sul Getafe. La squadra di Valencia passa subito in vantaggio con la rete di Roger. Il Getafe remane già in dieci al settimo minuto per l’espulsione di Chema. Forte dell’uomo in più, il Levante riesce a segnare anche il 2-0 con Gomez e De Frutos nel secondo tempo. Al minuto 77 ancora un’altra espulsione per i madrileni che rimangono in nove per la doppia ammonizione a Dakonam.

Importante il successo del Real Madrid sul campo del Siviglia per 1-0. Dopo due sconfitte ed un pareggio si stava mettendo male la situazione per i blancos che vincono per un autorete di Bono.

La vittoria sul campo degli andalusi fa rimanere Zinedine Zidane ancora al suo posto anche se la sua panchina comincia a scricchiolare. Il Real aggancia il quarto posto.

L’alta squadra di Madrid, l’Atlético, vince con non troppi problemi contro il Valladolid penultimo in classifica per 2-0. I colchoneros la chiudono nel secondo tempo con le reti di Lemar e Marcos Llorente. Adesso sono loro a comandare la classifica nonostante debbano ancora recuperare due partite.

Crolla a sorpresa il Barcellona

Forse il risultato più sorprendente della giornata è la sconfitta del Barcellona sul campo del Cadice per 2-1. I blaugrana vanno in svantaggio con la rete di Gimenez ma riescono a pareggiare nel secondo tempo con l’autorete di Alcala.

I padroni di casa, però, riescono a trovare il gol della vittoria al minuto 63 grazie alla rete di Negredo. Si mette male anche la stagione per Ronald Koeman che si trova al nono posto con due partite ancora da giocare

Pareggio ricco di gol tra Granada e il fanalino di coda, Huesca ancora a secco di vittorie. Termina con un 3-3 la partita tra le due squadre. Gli aragonesi passano in vantaggio con Rico ma il Granada trova il pareggio con Suarez Charris. Nella ripresa aumentano i gol. La Huesca segna il 3-1 con Garcia e Okazaki e quando sembra tutto finito gli aragonesi trovano il pari allo scadere prima con Molina e poi con Sanchez.

Il Betis vince 2-0 sul campo dell’Osasuna. I padroni di casa vanno in vantaggio con la rete di Budimir ma il gol viene annullato dopo che l’arbitro lo ha visionato al VAR. Gli andalusi riescono a vincere nel secondo tempo con la rete di Iglesias e al 90′ di Miranda che chiudono completamente la partita.

Finiscono a reti inviolate Villareal–Elche ed Eibar–Valencia. Non riesce a vincere neanche l’ex capolista Real Sociedad nel derby basco contro l’Alavés. Nonostante il Deportivo sia rimasto in dieci per l’espulsione di Battaglia, la prossima avversaria del Napoli in Europa League non riesce a trovare il gol della vittoria. La squadra di Imanoal Alguacil scende al secondo posto dopo il secondo pareggio consecutivo.

Liga undicesima giornata, i risultati:

Athletic Bilbao-Celta Vigo 0-2

Levante-Getafe 3-0

Siviglia-Real Madrid 0-1

Atletico Madrid-Valladolid 2-0

Cadice-Barcellona 2-1

Granada-Huesca 3-3

Osasuna-Betis Siviglia 0-2

Villarreal-Elche 0-0

Alaves-Real Sociedad 0-0

Eibar-Valencia 0-0

Liga undicesima giornata, la classifica dopo i risultati

1.ATLETICO MADRID 26

2.REAL SOCIEDAD 25

3.VILLARREAL 21

4.REAL MADRID 20

5.CADICE 18

6.SIVIGLIA 16

7.GRANADA 15

8.BETIS 15

9.BARCELLONA 14

10.ELCHE 14

11.ALAVES 14

12.EIBAR 14

13.GETAFE 13

14.ATHLETIC BILBAO 13

15.CELTA VIGO 13

16.VALENCIA 13

17.LEVANTE 11

18.OSASUNA 11

19.VALLADOLID 10

20.HUESCA 8

