Liga 2020-2021, risultati 26° giornata: Atletico-Real Madrid 1-1, Barcellona riapre il campionato

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 26° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Derby di Madrid finisce in parità, al goal iniziale di Suarez risponde Benzema a pochi minuti dal termine, un pareggio giusto anche se il Real ha reclamato per un fallo di mano in area che poteva portare alla massima punizione; il Barcellona approfitta del pareggio ra le due compagini della capitale per balzare al secondo posto, sconfigge infatti l’Osasuna 2 a 0 e sale a 56 punti.

Nell’anticipo del Venerdì il Valencia si impone 2 a 1 sul Villareal; stesso risultato, 2 a 1 per i padroni di casa, anche nella sfida tra Real Valladolid e Getafe, le tre reti sono messe a segno tutte nel primo tempo. Finisce 2 a 1 anche tra Elche e Siviglia, i Biancorossi rimangono quarti in classifica ma si devono guardare le spalle dal ritorno della Real Sociedad che vince in casa contro il Levante, 1 a 0 al triplice fischio.

Vittoria in trasferta per il Celta Vigo che espugna il campo dell’Huesca per 4 a 3; vittoria di misura 1 a 0 per il Cadice sull’Eibar, il goal partita arriva al 40esimo con Negredo. Vince in casa anche l’Athletic di Bilbao, la sfida con il Granada finisce 2 a 1, il goal partita è messo a segno nei minuti di recupero da Berenguer l’ex ala sinistra del Torino; il posticipo tra Real Betis e Alaves finisce con la vittoria degli andalusi.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Valencia – Villarreal 2 – 1

Real Valladolid – Getafe 2 – 1

Elche – Siviglia 2 – 1

Cadice – Eibar 1 – 0

Osasuna – Barcellona 0 – 2

Huesca – Celta Vigo 3 – 4

Atlético Madrid – Real Madrid 1 – 1

Real Sociedad – Levante 1 – 0

Athletic Bilbao – Granada 2 – 1

Real Betis – Alavés 3 – 2

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 59

Barcellona 56

Real Madrid 54

Siviglia 48

Real Sociedad 45

Real Betis 42

Villarreal 37

Athletic Bilbao 33

Celta Vigo 33

Granada 33

Levante 32

Valencia 30

Osasuna 28

Cadice 28

Getafe 27

Real Valladolid 25

Elche 24

Eibar 22

Alavés 22

Huesca 20

