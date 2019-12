Liga 2019-2020, risultati 18° giornata: poker Barcellona, pareggio Real Madrid, ok Atletico e Siviglia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 18° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Ultima giornata del 2019 favorevole al Barcellona di Messi e compagni, i Blaugrana vincono 4 a 1 in casa contro l’Alaves e salgono al primo posto in classifica approfittando del pareggio casalingo del Real Madrid; le Merenghes vengono fermate sullo 0 a 0 al Bernabeu dall’Athletic di Bilbao.

Vittoria facile del Siviglia a Mallorca, un 2 a 0 netto che consente agli uomini di Lopetegui di avvicinarsi alla seconda posizione ora a sole tre lunghezze; vince in trasferta anche l’Atletico Madrid, 2 a 1 in casa del Real Betis, Correa e Morata in rete per i Colcioneros e rete di Bartra in pieno recupero per i padroni di casa.

Bella vittoria del Levante, 3 a 1, sul Celta Vigo; l’Espanyol invece perde ancora, questa domenica in casa del Leganes per 2 a 0, e rimane ultimo a soli 10 punti, la salvezza sembra sempre più difficile. L’Eibar travolge il Granada con un netto 3 a 0, reti di Enrich e Garcia nel primo tempo e Inui a pochi minuti dal fischio finale.

Vittoria di misura del Villareal, 1 a 0, sul Getafe; pareggio 1 a 1 tra Real Valladolid e Valencia, la partita è molto tattica e noiosa fino a pochi minuti dal termine, infatti al 83esimo vanno in vantaggio i padroni di casa con Guardiola ma il Valencia pareggia a pochi secondi dal termine, al 94esimo, con Vallejo. Osasuna e Real Sociedad danno vita alla partita più bella della giornata, 4 a 3 per gli ospiti il risultato finale. In vantaggio 3 a 0 nel primo tempo la Real Sociedad, poi ad inizio ripresa in 2 minuti l’Osasuna mette a segno due reti, ci pensa poi Isak a siglare il quarto goal, nel finale i padroni di casa vanno in rete ancora una volta dando vita poi ad un assalto che però rimane infruttuoso.

In classifica cannonieri guida Messi con 13 reti seguito da Benzema con 12, al terzo posto Suarez con 10 marcature.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Eibar – Granada 3 – 0

Mallorca – Siviglia 0 – 2

Barcellona – Alavés 4 – 1

Villarreal – Getafe 1 – 0

Real Valladolid – Valencia 1 – 1

Leganés – Espanyol 2 – 0

Osasuna – Real Sociedad 3 – 4

Real Betis – Atlético Madrid 1 – 2

Levante – Celta Vigo 3 – 1

Real Madrid – Athletic Bilbao 0 – 0

CLASSIFICA LIGA

Barcellona 39

Real Madrid 37

Siviglia 34

Atlético Madrid 32

Real Sociedad 31

Getafe 30

Athletic Bilbao 28

Valencia 28

Levante 26

Villarreal 25

Granada 24

Osasuna 23

Real Betis 23

Real Valladolid 20

Alavés 19

Eibar 19

Mallorca 15

Celta Vigo 14

Leganés 13

Espanyol 10

