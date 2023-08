Lettera inviata al Napoli: voglio la cessione immediata | Disastro a Castelvolturno

Il giocatore ha informato la società di non voler rinnovare il contratto, lasciando sul tavolo una sola opzione: la cessione.

Come se non si fosse mai fermato. Il Napoli inizia la stagione nello stesso modo in cui aveva concluso la precedente, strapazzando l’avversario e portando con facilità a casa i tre punti. Il copione della partita ha previsto un colpo di scena iniziale causato dal rigore di Harroui, ma non abbastanza per cambiare l’epilogo che i campioni d’Italia avevano in mente.

La facilità con cui gli azzurri si trovano in campo è rimasta invariata, anche perché almeno per adesso Rudi Garcia non ha voluto apportare modifiche ad una macchina che si è dimostrata essere perfetta. L’unica novità all’interno dell’undici titolare è stata Cajuste, sostituito all’intervallo poi da Anguissa per ricomporre la mediana con Lobotka e Zielinski che così bene ha reso durante lo scorso campionato.

Le uniche preoccupazioni che sta affrontando il Napoli arrivano fuori dal campo, più precisamente sul mercato. Da circa due mesi, la dirigenza è al lavoro per regalare al tecnico francese un centrocampista di grande qualità, in grado sia di poter rifinire la manovra che concludere in porta.

Le attenzioni erano ricadute su Gabri Veiga del Celta Vigo. La trattativa è andata avanti a lungo e per un momento, settimana scorsa, sembrava che potesse arrivare alla conclusione. E, invece, non sarà così. Lo spagnolo classe 2002 ha ricevuto un’offerta molto importante dall’Al Ahli e ha scelto di trasferirsi in Arabia Saudita.

Niente rinnovo

Questa non è l’unica notizia che ha turbato gli umori a Castel Volturno, perché come rivelato da La Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi, si è consumata una rottura totale tra la società e Hirving Lozano.

La situazione dell’attaccante ha preso una piega complessa sin dall’inizio del ritiro a Dimaro, quando il presidente De Laurentiis ha messo in chiaro sia a lui che Zielinski che avrebbero dovuto rinnovare il contratto (in scadenza a giugno 2024) o altrimenti sarebbero stati messi sul mercato. Se inizialmente il polacco sembrava quello in procinto di partire, e che invece rinnoverà fino al 2026, adesso è il futuro del messicano ad essere in bilico.

E adesso?

Il Napoli gli ha offerto un rinnovo a 2.5 milioni netti a stagione, una cifra decisamente più bassa rispetto ai 4.5 percepiti attualmente. Lozano non è affatto contento di questa proposta e ha manifestato il proprio disappunto poche ore prima della sfida contro il Frosinone, e che ha portato anche alla sua esclusione dalla partita.

Chiuso il mercato della MLS, attualmente l’unica opzione percorribile resta l’Arabia Saudita. l’Al Ahli ha già mostrato il proprio interesse e spera di poter intavolare una trattativa con il Napoli, che valuta il messicano circa 20 milioni.