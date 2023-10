Lesione confermata: l’infortunio è più grave del previsto | Allarme rosso a poche ore dalla partita

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro: out dalla lista dei convocati.

Terminati gli impegni europei, le squadre sono pronte a scendere in campo per l’ultimo turno prima della sosta. Da lunedì, infatti, i giocatori saranno a disposizione dei commissari tecnici per gli impegni delle rispettive nazionali. Nelle prossime ore è attesa la lista dei convocati di Luciano Spalletti per le sfide contro Malta e Inghilterra.

Due settimane senza campionato mettono una discreta pressione per le partite di questo weekend: nessun allenatore vuole che si parli così a lungo di un eventuale risultato negativo. E il calendario non prevede impegni semplici per nessuna delle cosiddette big.

L’Inter affronterà il Bologna dell’ex Thiago Motta, una delle squadre più preparate e meglio allenate in Serie A. Vincere metterebbe pressione a Juventus e Milan, che scenderanno in campo nelle ore immediatamente successive. I bianconeri saranno impegnati nel Derby contro il Toro, mentre i cugini rossoneri saranno ospiti a Marassi.

Lazio e Roma non possono commettere altri errori, se non vogliono ulteriormente compromettere la corsa alla Champions League. Gli uomini di Sarri, reduci dalla vittoria allo scadere in casa del Celtic, dovranno misurarsi contro l’Atalanta; sulla strada dei giallorossi, invece, ci sarà il volto conosciuto (e amato) di Claudio Ranieri. A chiudere il turno ci penseranno Napoli e Fiorentina, appaiate in classifica a 14 punti, a quattro lunghezze dalla vetta.

Infortunio

Uno degli anticipi del venerdì è in programma al Via del mare, dove andrà in scena Lecce-Sassuolo, due squadre protagoniste di un ottimo inizio di campionato. I neroverdi, dopo aver vinto contro Juventus e Inter, sono caduti in casa contro il Monza e adesso cercano di rialzarsi.

Brutte notizie per Dionisi, che non avrà a disposizione Matheus Henrique. Il centrocampista brasiliano ha avvertito un problema al termine della sfida contro i brianzoli e gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro: rientro previsto tra fine ottobre ed inizio novembre.

Probabili formazioni

Senza il suo mediano di riferimento, Dionisi potrebbe propendere per un cambio di modulo e passare al 4-2-3-1. La coppia di centrocampisti dovrebbe restare invariata, anche se le quotazioni di Racic sono in rialzo. Sulla trequarti potrebbe, dunque, agire Bajrami con Berardi e Laurienté ai suoi lati.

Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Viña; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté, Pinamonti.