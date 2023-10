“Leo Messi in Arabia Saudita”: tutto vero | Operazione partita nella notte

L’epilogo della MLS apre nuovi scenari di calciomercato per Leo Messi. La doppia opzione per il fuoriclasse argentino.

Strano il destino di Leo Messi negli Stati Uniti. In campo, ha perso soltanto una partita, quella con il Cincinnati. Una partita sanguinosa, però, perché ha sancito l’aritmetica certezza che il suo Inter Miami non disputerà i playoff per il titolo in MLS.

Strano davvero il destino della Pulce. Ha disputato la miseria di cinque partite con il club della Florida: 2-0 contro i New York Red Bulls, 0-0 contro il Nashville SC, 3-1 ai campioni in carica dei Los Angeles FC e 4-0 contro il Toronto FC di Bernardeschi e Insigne.

Non sono servite per la post regular season, quanto basta però per essere in nomination per il premio di miglior giocatore della stagione. Anzi due: in corsa sia per il Landon Donovan MLS MVP (mvp della stagione regolare) e Newcomer MLS (miglior debuttante).

Tre a dirla tutta, visto che il Mondiale vinto da protagonista da Leo Messi con la maglia dell’Argentina, l’ha portato a essere il candidato forte al Pallone d’Oro: tra lui e l’ottava meraviglia, ci potrebbe essere soltanto Erling Haaland, campione d’Europa con il Manchester City. Sì, ma poi?

Calciomercato, Messi e un pensiero stupendo

Sono in tanti a sognare un ritorno a casa per la Pulce argentina. Secondo la stampa argentina, infatti, la mancata qualificazione dell’Inter Miami ai playoff spalancherebbe le porte al ritorno in Europa, in quel Barcelona dove è nato, cresciuto e esploso calcisticamente, parlando.

Il Barcelona, in ritardo in Liga dopo il pari di Granada che ha portato lo svantaggio nei confronti del Real Madrid a tre lunghezze, senza dimenticare che al secondo posto c’è sempre il sorprendente Girona, potrebbe prenderlo con la formula del prestito per alcuni mesi.

Messi in Arabia Saudita, perché stavolta si può fare

Non tutti però sono convinti che l’operazione reunion si possa fare. Secondo quanto riportato da Sport, infatti, il prestito non sarebbe a norma di legge secondo le direttive del Fair Play Finanziario imposto dal campionato spagnolo. Partendo dal presupposto di un periodico catalano molto vicino alle vicende del Barcelona, ecco che potrebbe concretizzarsi un’altra trattativa in piedi da tempo.

L’obiettivo dei sauditi è portare Leo Messi a competere di nuovo contro Cristiano Ronaldo, e tutte le stelle che ora affollano il nuovo Eldorado del calcio. Sempre Sport riferisce che sono già stati avviati i primi contatti. E che stavolta Messi sarebbe pronto a lasciare l’Inter Miami, fino all’inizio ufficiale della prossima stagione.