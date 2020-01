Lecce-Torino in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 2-2-2020

Lecce-Torino, in programma alle 18:00 di domenica 2 febbraio, metterà in palio punti pesantissimi per entrambe le squadre. Al Via Del Mare si sfidano i giallorossi di Fabio Liverani e i granata di Walter Mazzarri.

Lecce-Torino di domenica alle 18:00 si presenta come una di quelle classiche gare che solo i tifosi delle due squadre seguiranno. Eppure la sfida tra salentini e piemontesi è molto di più: punti pesantissimi in palio per entrambe le squadre e forti motivazioni che vanno ricercate al più presto.

Da un lato infatti ci sono gli uomini di Liverani che, con appena un punto di vantaggio sulla zona retrocessione, hanno necessariamente bisogno di una vittoria per allontanarsi, seppur leggermente, dalle zone calde della classifica.

Dall’altro lato invece ci sono i granata di Mazzarri che, dopo la scoppola di sabato scorso contro l’Atalanta e l’amara eliminazione in Coppa Italia per mano del Milan, hanno urgente necessità di risalire la china e gettarsi alle spalle, il più presto possibile, quest’ultima, per loro tragica, settimana di gennaio.

Le ultime sulle formazioni di Lecce e Torino

Per quanto riguarda le formazioni, il Lecce dovrebbe presentarsi con un articolato 4-3-1-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Gabriel in porta. Davanti a lui, Rispoli, Lucioni, Rossettini e Donati. Centrocampo a tre con Majer, Petriccione e Deiola. Sulla trequarti, Mancosu a supporto della coppia d’attacco formata da Falco e Lapadula.

Il Torino dovrebbe invece presentarsi con il suo classico 3-4-2-1. Sirigu quindi in porta con, a fargli da scudo, Lyanco, Nkoulou e Djidji. A centrocampo spazio a De Silvestri, Meite, Rincon e Ola Aina. Sulla trequarti agiranno Verdi e Berenguer mentre l’unica punta sarà Belotti.

Probabili formazioni Lecce-Torino

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Majer, Petriccione, Deiola; Mancosu; Falco, Lapadula.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meite, Rincon, Ola Aina; Berenguer, Verdi; Belotti.

Come vedere Lecce-Torino in tv e streaming

Lecce-Torino sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport 253 (canale 253), mentre la diretta streaming del match sarà visibile attraverso il servizio Sky Go.

Dove ascoltare la radiocronaca di Lecce-Torino

La radiocronaca di Lecce-Torino è affidata alle frequenze di Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche

I precedenti al Via Del Mare tra Lecce e Torino sorridono ai padroni di casa. In 10 match, fin qui disputati in Salento, i giallorossi hanno perso infatti solo una volta (1-2 nella stagione 1993-1994) contro i granata, vincendo invece in 4 occasioni. 5 i pareggi.

L’ultimo confronto in Serie A tra le due compagini risale addirittura alla stagione 2008-2009 (3-3). In quell’occasione entrambe le squadre retrocessero in Serie B dove poi si incontrarono per l’ultima volta il 10 aprile 2010 quando Corvia e Di Michele regalarono l’ultima affermazione, ad oggi, dei salentini sui granata.

