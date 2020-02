Lecce-Spal in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 15-2-2020

Scontro diretto per la salvezza nell’anticipo della 24° giornata di Serie A. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: ancora Vigorito per Liverani, esordio per Di Biagio. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

Il momento decisivo è arrivato. E’ qui, ora, perché la classifica costringe ad uno sforzo immane. C’è una salvezza da conquistare, c’è una retrocessione da evitare. E, a volte, serve un sacrificio inumano per conquistare grandi obiettivi.

Sarà una sfida da dentro o fuori quella che andrà in scena alle 15:00 allo Stadio Via del Mare di Lecce, conosciuto anche come Stadio Ettore Giardiniero, lo scontro diretto per la salvezza tra Lecce e Spal nel primo anticipo del sabato della 24° giornata di Serie A, 5° turno del girone di ritorno.

I pugliesi sono quartultimi in classifica, hanno tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione e arrivano da una vittoria clamorosa in trasferta. Mentre i ferraresi sono ultimi in classifica, lontani ben sette punti dalla salvezza.

Ultime sulle formazioni di Lecce-Spal:

Squadra che vince non si cambia per Fabio Liverani, che non avrà a disposizione Farias, Babacar e Meccariello, mentre recupera per la panchina Tachtisidis e Gabriel. A porta sarà confermato Vigorito, mentre in difesa Donati è in vantaggio su Rispoli per completare il reparto con Rossettini, Lucioni e Calderoni. In mediana ci sarà Petriccione con Deiola e Barak, mentre sulla trequarti Saponara dovrebbe vincere il ballottaggio con Saponara alle spalle di Farias e Lapadula.

Non ci saranno Dabo, D’Alessandro e Cerri per Gigi Di Biagio, che esordirà non cambiando nulla rispetto alla squadra che ha giocato nelle ultime settimane, seppur abbia il dubbio di passare subito al 4-3-3. In caso di conferma del 3-5-2 ci saranno Cionek, Vicari e Bonifazi in difesa a protezione di Berisha, con Strefezza e Reca sulle fasce. Ovviamente, in caso di passaggio al 4-3-3, il primo verrebbe avanzato in attacco con Petagna e Di Francesco e il secondo abbassato sulla linea difensiva. In mediana non cambierà nulla con Murgia e Castro ai lati di Missiroli.

Probabili formazioni Lecce-Spal:

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Deiola, Petriccione, Barak; Saponara; Falco, Lapadula.

Spal (3-5-1-1): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Murgia, Missiroli, Castro, Reca; Di Francesco; Petagna.

Come vedere Lecce-Spal in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Lecce Spal, anticipo della 24° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Lecce Spal in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Lecce-Spal:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lecce Spal in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Lecce-Spal:

Sono solo 12 i precedenti totali tra Lecce e Spal, con bilancio leggermente a favore dei pugliesi con 4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, 17 gol fatti e 16 gol subiti, di cui ma un solo incrocio in Serie A, la vittoria del Lecce per 3-1 a Ferrara nella partita d’andata.

Nei 5 incroci al Via del Mare i lupini conducono i giochi con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, 8 gol fatti e 3 gol subiti.

