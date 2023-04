Lecce-Napoli 1-2, Spalletti: “Vittoria importante per la tranquillità dell’ambiente. Simeone? Da valutare le condizioni insieme ad Osimhen”

Il Napoli riesce a vincere 2-1 contro il Lecce con la rete di Di Lorenzo e l’autorete di Galli. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.

Una vittoria che serviva davvero per dare la tranquillità all’ambiente, dopo la sconfitta contro il Milan. Il Lecce è sempre stata un’avversaria ostica che ha fatto soffrire già tutte le big. Le cinque sconfitte consecutive ed il sostanzioso divario di punti oggi, però, non si è proprio evinto. Oggi la pressione era molta e si sentiva.

Per fortuna che c’è il solito capitano Di Lorenzo. Ha sbloccato il punteggio e ha riunito tutti quelli della panchina per un abbraccio, sintomo di come l’ambiente sia sempre compatto ed unito. Lavorare con ragazzi del genere, ha ammesso Spalletti, è sempre un grande privilegio. La partita è stata difficile ed il Lecce è andato più volte vicino anche al vantaggio al momento del pareggio.

L’assenza di Osimhen si è fatta sentire e Raspadori non era ancora abituato ad un’intera partita da titolare. C’è stato spazio anche per Simeone che, però, è dovuto uscire per infortunio. Si valuteranno le sue condizioni, ha ammesso il mister, ha sentito un problema muscolare. Tutto tace anche per la sfida di mercoledì in Champions League contro il Milan.

La sconfitta per 4-0 è stata frutto di diversi problemi di mentalità. Il Napoli non è proprio sceso in campo ed ha subito una brutta batosta. La vittoria sporca e sofferta contro il Lecce ha sicuramente ridato le certezze che la squadra ha avuto finora. Un calo fisico e mentale è evidente ma non deve intaccare il momento delicato della stagione in Europa.