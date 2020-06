Lecce-Milan Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 22-06-2020

Partita che vale sia per l’Europa League che per la salvezza tra Milan e Lecce nell’anticipo della 27° giornata di Serie A. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

E’ giunto il momento di capire quale piega prenderà definitivamente la stagione del Milan. Lecce, Roma, Spal, Lazio, Juventus e Napoli saranno un vero e proprio banco di prova per la squadra di Stefano Pioli, ad oggi in corsa per 6/7 posto che vale l’Europa League, insieme e Parma e Verona (Napoli direttamente ai gironi grazie alla vittoria in Coppa Italia).

Anche il Lecce dal canto suo sa benissimo che nella situazione attuale (terzultimo posto con il Genoa) non può permettersi di sbagliare e quindi cercherà con tutte le sue forze di battere il Milan, o almeno di strappare un pareggio. Coincidenza delle coincidenze, questa partita segna l’inizio dell’avventura di Stefano Pioli al Milan nel girone d’andata.

Ultime sulle formazioni di Lecce-Milan

Mancheranno gli infortunati Deiola, Dell’Orco, Farias e Barak e lo squalificato Donati. Sembra che nella formazione di Fabio Liverani ci siano da sciogliere solo due ballottaggi: Majer e Mancosu in o Petriccione a centrocampo e Lapadula in vantaggio su Babacar in attacco, per il resto sarà il solito 4-3-2-1.

Per Stefano Pioli sempre il solito dubbio in attesa di recuperare Ibrahimovic per la sfida contro la Roma, Rebic o Leao (favorito il croato) unica punta nell’ormai consueto 4-2-3-1 dove ci sarà il ritorno di Theo Hernandez e Castillejo. L’unico ballottaggio appare quello tra Bonaventura e Paquetà, con l’ex Atalanta favorito.

Probabili formazioni Lecce-Milan:

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Mayer, Tachtsidis, Mancosu; Falco,Saponara; Lapadula.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

Come vedere Lecce-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Lecce e Milan, anticipo della 27° giornata di campionato sarà trasmessa in Diretta Tv sui Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Lecce Milan in diretta streaming live.

C’è inoltre, la possibilità di seguire la gara del Via del Mare in diretta streaming acquistando uno dei pacchetti proposti da Now Tv (al prezzo di 9,99 €), servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Lecce-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lecce Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

http://tun.in/sepEI

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Lecce-Milan:

Questo sarà la partita numero 32 disputata al Via del Mare tra le due compagini. I precedenti registrano 2 vittorie del Lecce, 11 pareggi e ben 18 successi del rossoneri. L’ultima vittoria del Milan è del 2011-12, in svantaggio di 3 gol alla fine del primo tempo i rossoneri di Allegri riescono grazie alla tripletta di Boateng e al gol di Yepes a vincere per 3-4. L’ultima vittoria del Lecce risale alla stagione 2005-06, un gol di Konan affondò il Milan di Ancelotti. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2010-11, gol di Ibrahimovic e pareggio nel finale di Oliveira.

