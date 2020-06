Lecce-Milan 1-4, voti, pagelle e analisi, rossoneri in piena corsa per l’Europa

E’ finita per 1-4 una partita che il Milan ha nettamente meritato sul campo. Primo tempo giocato molto bene dai rossoneri, nonostante qualche sbavatura nel finale di primo tempo. Nella ripresa i rossoneri dopo il rigore subito si scatenato e portano a 4 le reti realizzate, la caccia all’Europa è vivissima.

Top 3 Milan

Calhanoglu 7,5 Decisamente in migliore in campo per il Milan, realizza l’assist per Castillejo, si ripete nel secondo tempo con l’assist a Rebic. C’è il suo zampino anche in occasione del terzo gol grazie ad un pallone sventolato per Conti che serve Leao per l’1-4. Da trequartista rende meglio.

Castillejo 7 E’ mancato a Torino contro la Juventus e oggi si è capito il perché. Oltre al gol ha giocato una partita molto diligente e ordinata. In questo momento il Milan non può fare a meno delle sue accelerazioni.

Conti 6,5 Oggi buona partita pure per l’ex atalantino, qualche sbavatura in attacco c’è, ma è stato molto ordinato nelle chiusure, inoltre ha servito Leao in occasione del quarto gol dei rossoneri. Deve essere più continuo.

Flop 3 Milan

Kessie 5 Sbaglia troppi appoggi e un suo errore rischia di far subire al Milan il pareggio allo scadere del primo tempo. Serve per la sua fisicità e dinamicità, però deve essere meno lezioso in determinati momenti delle partite.

Bennacer 5 Qualche disimpegno di troppo sbagliato oggi dall’ex Empoli. Il talento c’è, ma certe volte deve cercare di passare di più il pallone, perché spesso rischia di perderlo.

Top 3 Lecce

Mancosu 6,5 L’unico del Lecce che sembra in partita, oltre il rigore trasformato è nelle rare spinta offensive un pericolo per il Milan.

Lapadula 6 Si vede che ha viglia di ben figurare contro la sua ex squadra, si infortuna già nel corso del primo tempo e rimanendo stoicamente in campo sfiora addirittura il pareggio. E’ costretto ad uscire nel corso della ripresa.

Flop 3 Lecce

Gabriel 4,5 Purtroppo per lui l’intervento goffo costa il secondo gol subito dal Lecce e carica moralmente il Milan.

Lucioni 4,5 Nella difesa incerta del Lecce di questa sera sembra quello più in difficoltà, subisce soprattutto nel secondo tempo le varie sgroppate dei rossoneri.

Saponara 5 Oggi purtroppo per lui, per i suoi compagni e per mister Liverani non da l’apporto sperato dietro la punta anzi, spesso appare troppo distante dal gioco.

Vittoria preziosa per il Milan, la ripartenza è cominciata bene, ora ci sarà il test verità con la Roma da non fallire, per il Lecce una brutta botta, la prossima sarà con la Juventus e i giochi salvezza si fanno sempre più duri.

