Lecce – Juve Stabia Diretta Live Tv e Streaming Coppa Italia

Dove vedere Lecce – Juve Stabia in diretta Tv e Streaming Live, 32° di Finale di Coppa Italia 2025-26, venerdì 15 agosto alle ore 20:45.

Per il Lecce di Eusebio Di Francesco arriva il primo appuntamento ufficiale con l’esordio in Coppa Italia contro la Juve Stabia di Ignazio Abate.

Il Lecce viene da una serie di amichevoli estive con risultati alterni. L’ultima deu salentini è stato il pareggio a Monopoli per 2 a 2 dopo essere stati in vantaggio 2 a 0.

Nei precedenti match il Lecce aveva battuto la Carrarese per 1 a 0 e lo Spezia per 2 a 1. Mentre era terminata con una sconfitta per 3 a 1 l’amichevole contro una selezione degli Emirati Arabi Uniti.

La Juve Stabia ha vinto l’ultima amichevole giocata giovedì 7 agosto contro il Potenza per 1 a 0 e aveva battuto la Sarnese per 6 a 1 il 2 agosto.

I campani erano arrivati alle semifinali Play Off di Serie B eliminati dalla Cremonese che poi è salita in Serie A.

Chi passerà il turno tra Lecce e Juve Stabia affronterà al turno successivo la vincente del match Milan-Bari.

Formazioni Ufficiali di Lecce – Juve Stabia:

Eusebio Di Francesco manda in campo il suo Lecce con il 4-3-3 con Falcone in porta e davanti a lui Tiago Gabriel e Gaspar centrali con Kouassi a destra e Gallo a sinistra. A centrocampo c’è Pierret in cabina di regia affiancato da Helgason e Coulibaly. In attacco Krstovic punta centrale affiancato da Banda e Pierotti.

Ignazio Abate schiera la Juve Stabia con il 4-3-2-1 con Confente in porta e davanti a lui Battistella e Bellich centrali con Ruggero a destra e Piscopo a sinistra. A centrocampo c’è Carissoni al centro affiancato da Stabile e Candellone. In attacco Mosti punta centrale supportato da Leone e Mannini.

LECCE (4-3-3) Falcone, Kouassi, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Banda.

A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Morente, Rafia, Berisha, N’Dri, Veiga, Ramadani, Camarda, Sottil, Gorter, Kaba, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco

JUVE STABIA (4-3-2-1) – Confente, Ruggero, Battistella, Bellich, Piscopo, Stabile, Carissoni, Candellone, Leone, Mannini, Mosti.

A disposizione: Signorini, Boer, Burnete, Buglio, Pierobon, Varnier, Baldi, De Pieri, D’Amore, Maistro, Cacciamani, Louati. Allenatore: Ignazio Abate

Dove vedere Lecce Juve Stabia in Diretta Tv e Streaming:

Lecce-Juve Stabia, match valido per i 32° di Finale di Coppa Italia, di venerdì 15 agosto alle 20:45 sarà trasmessa in diretta tv sul Canale 20 del digitale terrestre con la telecronaca a cura di Federico Mastria.

Sarà possibile guardare Lecce Juve Stabia in Diretta streaming Live utilizzando l’app Infinity+.

Analisi Pre-Parttia di Lecce-Juve Stabia

La sfida di Coppa Italia tra Lecce e Juve Stabia promette spettacolo e curiosità, soprattutto per il duello tra due dei bomber più interessanti del panorama italiano.

Da una parte Francesco Camarda, giovane talento in prestito dal Milan, arrivato in Salento per accumulare esperienza e minuti preziosi prima di un possibile ritorno in rossonero già nella prossima stagione.

Dall’altra Rares Burnete, attaccante rumeno di proprietà del Lecce, che ironia della sorte esordirà proprio contro il club che detiene il suo cartellino.

Oltre alla sfida personale tra i due attaccanti, entrambe le squadre stanno ancora cercando la propria identità dopo i cambi in panchina avvenuti in estate.

Il Lecce ha puntato su Eusebio Di Francesco, reduce da due retrocessioni consecutive con Frosinone e Venezia, e chiamato a gestire una situazione delicata come quella di Nikola Krstovic, in uscita ma ancora senza un’offerta concreta che soddisfi la società.

Nel frattempo, il direttore sportivo Pantaleo Corvino ha portato a termine le consuete operazioni di mercato mirate a valorizzare giovani talenti, senza rinunciare a rinforzi più pronti come Riccardo Sottil, giocatore con già una buona esperienza tra Fiorentina e Milan.

Sul fronte opposto, la Juve Stabia si presenta con una novità importante in panchina: l’addio a Guido Pagliuca, artefice della scorsa brillante stagione, e l’arrivo di Ignazio Abate.

Il tecnico, 38 anni, ha alle spalle una sola esperienza in Serie B con la Ternana e diverse stagioni nelle giovanili del Milan tra Under 16 e Primavera.

Resta da capire se il giovane allenatore riuscirà a dare continuità alle ambizioni delle Vespe e mantenere la squadra competitiva per le posizioni di vertice del campionato cadetto.

Probabili Formazioni di Lecce – Juve Stabia:

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Pierotti, Krstovic, Banda. All. Di Francesco

JUVE STABIA (4-3-2-1): Confente; Carissoni, Ruggero, Bellich, D’Amore; Buglio, Leone, Battistella; Piscopo, Mosti; Candellone. All. Abate

Arbitro: Giuseppe Nucera della Sezione di Palermo