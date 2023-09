Lecce, D’Aversa premiato: eletto “Coach Of The Month” di agosto

Roberto D’Aversa è stato eletto come “Coach of The Month” di agosto della Lega di Serie A.

L’ottimo avvio di campionato del Lecce guidato da Roberto D’Aversa non è passato inosservato. La lega della Serie A infatti ha assegnato il premio “Coach of The Month” di agosto all’allenatore salentino.

Il premio ha preso in considerazione le prime tre giornate del campionato di Serie A e viene assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che valutano i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento, vale a dire il fair play tenuto durante le gare.

La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Lecce-Genoa, in programma venerdì 22 settembre 2023 alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare.

Lecce, partenza lanciata e apprezzata

Con l’Inter a punteggio pieno e con la Juventus la prima inseguitrice, la grande sorpresa di questo inizio di campionato è sicuramente il Lecce di mister D’Aversa. Il direttore sportivo Pantaleo Corvino dopo l’addio di Baroni non ha esitato a scegliere l’ex allenatore di Parma e Sampdoria.

D’Aversa e Corvino- U.S Lecce – Stadiosport

Corvino da poco ha rinnovato il contratto per altri 3 anni con opzione per un anno ulteriore e da quando è ritornato al Lecce non sta sbagliando un colpo di calciomercato. Nell’ambiente calcistico viene sempre riportata una sua frase: “Puoi commettere errori con tua moglie ma con i calciatori e il portiere”.

L’ultima scoperta è stata l’attaccante montenegrino Nikola Krstovic, pescato addirittura nel campionato slovacco nel DAC Dunajská Streda, autore di 3 reti consecutive in 3 partite giocate, che ha permesso al Lecce di battere la Salernitana e pareggiare in trasferta con la Fiorentina e il Monza.

Considerando che alla prima giornata il Lecce ha battuto in rimonta la Lazio, la squadra di D’Aversa si trova 4° con 8 punti. Un avvio di campionato lanciato che giustamente è stato apprezzato dalla Lega di Serie A, come ha sottolineato l’a.d Luigi De Siervo:“Il Lecce allenato da Roberto D’Aversa è stato una delle grandi sorprese di questo inizio di stagione, che sono valsi al tecnico il primo premio di Coach Of The Month di questo campionato“.