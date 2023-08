Le vie del mercato sono infinite: il presidente chiama, Leonardo risponde | Ritorno pazzo in Serie A

Dimenticata l’esperienza dal travagliato finale al PSG, Leonardo sta pensando a un ritorno pazzo in Serie A. Tutto è possibile.

Un po’ in tutta Europa c’è la forte sensazione che gli allenatori rimasti sulle panchine non godano della totale fiducia dei loro presidenti. Soltanto negli ultimi giorni, per esempio, Lotito e Sarri hanno chiarito, con tanto di comunicato ufficiale a spegnere rumors fastidiosi su vedute diverse tra presidente e allenatore in una Lazio che ha iniziato il mercato in netto ritardo sulla tabella di marcia.

La tifoseria della Juventus è molto divisa pensando a Max Allegri, soprattutto in questo momento che Dusan Vlahovic, idolo assoluto dei fan della Signora, è ancora al centro di presunte trattative/scambi per lasciare la Torino bianconera.

Perfino al Real Madrid c’è chi pensa che Ancelotti verrà gioco-forza distratto dal suo Brasile, che prenderà ufficialmente solo nel 2024 anche se da gennaio potrebbe avere una deroga per il doppio ruolo, a tal punto da non finire l’annata in caso di problemi.

Al PSG, dilaniato dal caso Mbappé, l’era Luis Enrique potrebbe addirittura non partire visto il sentiment dello spagnolo, tutt’altro che di buon umore con la storia del Principe di Bondy. Pioli sotto esame a Milano, Tuchel al Bayern dopo un titolo vinto più per demeriti del Dortmund che per meriti dei campioni tedeschi.

Un uomo solo

E che dire della Roma. Mourinho nella passata stagione ha chiamato spesso in causa i Friedkin, colpevoli nella testa dello Special One di averlo lasciato fin troppo solo. C’era addirittura chi aveva messo in dubbio la sua permanenza sulla panchina giallorossa.

Alla fine è rimasto per il suo terzo mandato, più per un amore viscerale nei confronti di squadra e tifoseria che per altro. Senza dimenticare la questione attaccanti: l’allenatore portoghese vuole Morata, ma al massimo potrebbe arrivare Marcos Leonardo dal Santos, non prima di aver alzato un’offerta che ai brasiliani non è affatto piaciuta.

Un altro Leonardo

Chissà se Mou, attualmente silente al riguardo, terminerà la stagione sulle sponde giallorosse del Tevere visti certi chiari. La domanda è lecita e qui entrerebbe in campo un altro Leonardo.

Terminata l’esperienza al Paris Saint Germain con una coda polemica legata al divorzio con quel brasiliano che tra l’altro era riuscito a portare un certo Messi al Parco dei Principi, l’ex dirigente dei francesi potrebbe essere il nome nuovo nel momento in cui i Friedkin decidessero di fare piazza pulita cambiando quel Tiago Pinto che non gode affatto della fiducia totale di José Mourinho. L’ex Milan e PSG potrebbe effettivamente fare al caso dei giallorossi.