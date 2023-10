Le notti prima di Istanbul: scandalo Lukaku | Inter schifata

L’intervista fiume di Lukaku porta nuove importanti rivelazioni su quanto accaduto la notte prima della finale di Champions dell’Inter a Istanbul.

Vite parallele. Non c’è soltanto lo scandalo delle scommesse che ha fatto fuoriuscire quattro nomi: Fagioli (che ha già confessato tutto agli inquirenti) Tonali, Zaniolo e Zalewski. Uno scandalo preoccupante anche e soprattutto per la Nazionale di Spalletti.

Tonali e Zaniolo hanno già lasciato Coverciano insieme a Chiesa. Che per altri motivi, relativi ai suoi acciacchi muscolari, che gli hanno fatto già saltare Atalanta-Juventus e il derby di Torino.

La recente intervista fiume di Lukaku, dal ritiro della nazionale belga, ha rievocato clamorosi retroscena. Big Rom, insomma, ha portato pazienza e servito la sua vendetta, a distanza, dopo un’estate travagliata, dove è stato attaccato (pesantemente) da tutti: dall’Inter in primis. Da tifosi e media del settore e non, poi.

“Se dicessi come è andata in estate con l’Inter, farei scioccare tutti, gli errori in finale di Champions? Un giorno capirete perché non ero presente con la testa… Parlerò a suo tempo”. Aspettando le sue verità, però immediata la risposta dell’Inter.

Lukaku parla, la decisione dell’Inter: le due verità

Nessuna risposta da parte dell’Inter alle parole al vetriolo di Lukaku. Sicura delle sue verità, la Beneamata non se ne è curata per il momento delle dichiarazioni di Big Rom. Non certo i tifosi.

Il prossimo 29 ottobre, in occasione di Inter-Roma, dovrebbero essere distribuiti oltre 50mila fischietti che serviranno ad assordare Romelu Lukaku a ogni tocco di palla. Ma come si è arrivati a tutto questo astio?

Inter e la finale di Istanbul: ecco ciò che è successo

Inter-Manchester City è uno snodo cruciale nella vicenda. Una vicenda passata per Gazzetta dello Sport, secondo cui sabato 3 giugno l’Inter gioca a Torino l’ultima gara di campionato. Lukaku fa 90 minuti ma lì avrebbe capito che contro il a Istanbul sarebbe partito Dzeko dal primo minuto. Sempre secondo la Rosea accadono due cose.

La prima, la richiesta di un riposo supplementare rispetto ai compagni, perché affaticato. La seconda: nella settimana che porta al 10 giugno Lukaku si allena senza la giusta intensità, anche con atteggiamenti curiosi a detta di chi in quei giorni frequentava con lui Appiano Gentile, tanto con Simone Inzaghi non c’è stato mai grande feeling. Nel frattempo la trattativa dell’avvocato Ledure si dipana tra Juve e Milan: l’Inter lo scoprirà più avanti. Il resto è storia, aspettando quel tempo in cui parlerà ancora Big Rom.