Le migliori marche di abbigliamento sportivo termico

Il gioco del calcio è tra gli sport più amati e praticati al mondo. Grandi e piccini si dilettano rincorrendo un pallone sul prato verde insieme ad amici e compagni di squadra, insomma questo sport può regalare momenti indimenticabili e gioie enormi. Giocare d’inverno può però risultare problematico. Le temperature basse non rendono piacevole questo gioco, la possibilità di farsi male è più elevata e il sudore gelato sul corpo non regala piacevoli emozioni. Questo vale per tutti gli sport che si svolgono all’aperto, come anche tennis o pallacanestro, o anche semplicemente per chi ha piacere a fare una corsetta invernale per tenersi in forma.

Per fortuna però oggi giorno il settore tessile dedicato all’abbigliamento sportivo ha fatto notevoli passi avanti ed ha creato tutta una serie di capi termici adatti alla stagione invernale.



Acquistare abbigliamento sportivo termico delle migliori marche oggi è poi un gioco da ragazzi grazie allo shopping online. Siti come Futbol Emotion possiedono una vasta gamma di prodotti termici delle marche specializzate, il top per i tuoi capi sportivi. Andiamo a presentare le migliori marche sportive così da farti scegliere solo il meglio dei prodotti termici per qualsiasi sport!

Nike: materiali tecnici e intramontabili

Quando si parla di sport si sa Nike è sempre tra le top marche da valutare. Soprattutto per quanto riguarda l’abbigliamento termico Nike offre tantissime possibilità e varietà di prodotti e fasce di prezzo. Le maglie termiche di questa marca sono prodotte con tecnologia di ultima generazione, grazie alle quali riuscirai a mantenere una temperatura interna confortevole, facendo però traspirare il sudore. Questa tecnologia permette così di mantenere il corpo caldo senza rischiare di prendere malanni poiché il sudore riuscirà a evaporare regolarmente.



Per i più freddolosi Nike offre anche tutta una gamma di altri prodotti. Gli scaldamuscoli termici, per esempio, sono perfetti per iniziare la partita senza rischiare brutti infortuni muscolari. È facile difatti subire lesioni muscolari con delle temperature basse, gli scaldamuscoli però abbracciano le tue fibre muscolare e scongiurano questa spiacevole possibilità. Potrai sceglierlo sia in versione calzoncino che a calzamaglia completa, ideale anche per una corsa invernale o per giocare a tennis. L’ultima scelta è il copricapo. Grazie ai nuovi materiali anche la tua testa può ritrovarsi al caldo senza il rischio di sudare eccessivamente e prendersi malanni. Insomma Nike è l’equivalente del comfort e la garanzia, tutto acquistabile comodamente su Futbol Emotion

Adidas: una scelta duratura

Da sempre la grande rivale della Nike in questo ambito è l’ Adidas. L’azienda tedesca vanta anni e anni di produzione e ricerca nell’abbigliamento sportivo e ad oggi si vedono i frutti del lavoro. Le maglie termiche Adidas sono prodotti all’avanguardia di cui puoi sceglierne di diversi tipi. Ci sono maglie termiche a maniche lunghe o a maniche corte. Di queste poi Adidas offre diverse tipologie. Puoi optare per maglie termiche extra strong, per tutti quelli che dovranno affrontare partite di calcio o match di tennis in posti molto rigidi, magari anche in tarda serata. Ci sono poi maglie termiche per le mezze stagioni, adatte per i primi freschi. Anche questa grande azienda poi propone tutta una serie di altri capi termici.



Sempre presenti gli scaldamuscoli termici, sia in versione corta che a calzamaglia. I prodotti Adidas, oltre ad essere efficienti sono tra i più duraturi sul mercato. La loro qualità, pagata inizialmente un prezzo che può sembrare elevato, verrà ripagata nel tempo, visto che una maglia termica Adidas potrà durare anni e anni regalando sempre il solito comfort!

Puma: Un low cost immortale

Un’altra grande marca per quanto riguarda l’abbigliamento sportivo termico è sicuramente la Puma. Grande rivale delle prime due, la Puma si è distinta negli anni per la creazione di prodotti confortevoli con prezzi competitivi. I materiali top scelti per i prodotti termici rendono l’abbigliamento Puma una scelta primaria per tutti gli sportivi. Sia per calciatori, che per giocatori basket, tennis o corridori le maglie termiche prodotte da quest’azienda riusciranno a mantenere la tua temperatura corporea sempre elevata. Il sudore poi traspare da questa garantendo sempre il massimo livello di comfort: il caldo rimane intrappolato mentre il sudore esce, la condizione ideale per tutti quelli che praticano sport con i grandi freddi.



Puma offre anche altri prodotti termici come i calzettoni. I piedi sono spesso una parte delicata del nostro corpo e sono i primi a soffrire il freddo. Tenere al caldo le estremità è un trucco antico che permette di patire meno il freddo, scegliere calzettoni termici allora è una scelta ragionata e ottima! Tutti i prodotti Puma sono sempre acquistabili su Futbol Emotion

Abbigliamento termico: tecnologia e ricerca

L’abbigliamento termico di oggi è il risultato di anni e anni di ricerca che hanno portato allo sviluppo di una tecnica di produzione veramente performante. Il tessuto sintetico viene oggi riempito con delle capsule d’aria che fanno si che la temperatura del tuo corpo non si disperda, isolandola dal freddo esterno. Questo ti terrà sempre al caldo e nello stesso momento però farà traspirare il sudore, così da rimanere caldi e asciutti anche mentre stai svolgendo la tua attività sportiva nel grande freddo invernale

