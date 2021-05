Le favorite per la Finale di Europa League 2021

Siamo giunti alle battute finali del secondo torneo per importanza della UEFA per i club calcistici, l’Europa League, mancano ormai solo 3 partite per conoscere chi sarà la vincitrice dell’Europa League 2020-2021.

Questa è la 50° edizione del torneo europeo, iniziato il 18 agosto 2020 invece che a giugno a causa della pandemia di COVID-19 e che ha visto giocare i turni di qualificazione a porte chiuse.

Giovedì 6 maggio si giocheranno le semifinali di ritorno di Europa League: Roma – Manchester United con gli inglesi che hanno vinto 6 a 2 all’andata e ipotecato l’accesso alla Finale e Arsenal – Villareal dove tutto è ancora in bilico e gli spagnoli hanno vinto in casa 2 a 1 il match d’andata.

La Finale di Europa League 2021 si giocherà il 26 maggio presso il Gdansk Stadium a Danzica, in Polonia, quella che avrebbe dovuto essere la sede della scorsa finale 2020, disputata invece a Colonia sempre a causa del COVID-19.

Dopo le semifinali di andata giocate giovedì 29 aprile la favorita per la vittoria Finale è il Manchester United che affronterà in Finale la vincente dell’altra semifinale tra Arsenal e Villareal.

Giovedì scorso il Manchester United ha battuto la Roma 6 a 2 , un risultato abbastanza netto che mette fine quasi definitivamente al sogno di vedere un italiana nella Finale di Europa League.

Nel ritorno all’Olimpico giovedì prossimo servirà un vero miracolo per ribaltare questo risultato. La Roma dovrebbe vincere infatti 4 a 0 o con 4 gol di scarto.

Il Manchester United anche l’anno scorso aveva coltivato il sogno di vincere l’Europa League ma venne eliminato a sorpresa in semifinale dagli spagnoli del Siviglia poi vincitori dell’Europa League 2020 battendo in finale l’Inter 3 a 2..

La Roma che cerca il riscatto in Europa dopo le delusioni in campionato e Coppa Italia contro il Manchester si gioca l’accesso ad una finale storica, la prima europea a distanza di ben 30 anni e sarebbe l’unica salvezza per il ct Fonseca per poter restare alla panchina giallorossa.

Dall’altra parte del tabellone c’è una semifinale molto equilibrata tra Arsenal e Villareal.

Il Villareal è alla quarta semifinale ed ha l’ambizione di vincere la coppa per poter accedere direttamente alla Uefa Champions League 2021-2022.

Il Villareal infatti è 6° nella Liga con 52 punti a -18 dal quarto posto occupato dal Siviglia.

L’Arsenal cerca il riscatto in Europa dopo una stagione di campionato ben al di sotto delle aspettative e arriva alla semifinale forte di un 4-0 rifilato ai quarti allo Slavia Praga.

I “Gunners” sono al 9° posto in Premier League con 49 punti e lontani dalla zona Europa e solo vincendo questa Coppa potrebbero entrare in Champions League la prossima stagione.

Quali sono le favorite per la finale di Europa League 2021?

Le quote scommesse Europa League 2021 non sono molto favorevoli alla Roma, dopo il pesante 6-2 subito nella semifinale di andata giocata all’Old Trafford contro il Manchester United ormai considerato come il favorito assoluto per la vittoria del torneo e la cui quota per la vittoria finale è 2.00.

Molti bookmakers non quotano neanche più chi passerà in Finale tra Mancester United e Roma perchè l’esito è ormai quasi certo e scontato. Per gli amanti del rischio la possibile impresa della Roma e passaggio in Finale paga 50 volte la posta!

Molto equilibrate le quote dell’altra semifinale dove dopo la vittoria di misura all’andata del Villareal sull’Arsenal per 2 a 1 il discorso qualificazione è completamente aperto ed è tutto in bilico.

Per decidere chi andrà in Finale tra Arsenal e Villareal sarà decisivo il match dell’Emirates Stadium di giovedì.

Il passaggio del turno dell’Arsenal in Finale è quotato a 2.20 mentre la qualificazione del Villareal a 1.70.

La vittoria interna del Gunners è quotata a 1.90, il pareggio a 3.50 e la vittoria esterna del Villareal a 4.25.

Per quanto riguarda la possibile vincitrice finale dell’Europa League le quote appaiono chiare ed il Manchester United è favorito su tutte quotato a 1.50. A seguire c’è la vittoria del Villareal quotata a 4.75 e quella dell’Arsenal quotata a 5.00.

Un eventuale vittoria della Roma considerata a questo punto davvero improbabile pagherebbe 100 volte l’imposto scommesso!

