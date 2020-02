Lazio-Verona in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 5-2-2020

Torna in campo domani, in via eccezionale, la Serie A con il match Lazio-Verona, valevole per la 17° giornata di campionato, rinviato lo scorso 22 dicembre per via della concomitanza con la Supercoppa Italiana.

Dalla 22° alla 17° giornata per vedere in campo Lazio-Verona, partita che fu rinviata lo scorso dicembre per permettere ai biancocelesti di prepararsi al meglio alla sfida di Supercoppa Italiana, poi vinta, contro la Juventus.

Scontro da non sbagliare quello di domani per gli uomini di Simone Inzaghi che, terzi in classifica, a -2 dall’Inter di Antonio Conte, hanno la possibilità, con un successo, di portarsi a +1 proprio sui nerazzurri e a -2 dalla Vecchia Signora, capolista.

L’occasione è ghiotta anche se il Verona di Ivan Juric è squadra assai ostica che non va certo sottovalutata. Vedremo cosa succederà domani.

Le ultime sulle formazioni di Lazio e Verona

Per quanto riguarda le formazioni, la Lazio dovrebbe presentarsi con il suo classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Strakosha in porta. Davanti a lui, Patric, Acerbi e Radu. A centrocampo spazio a Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto e Lulic. In attacco la coppia formata da Immobile e Caicedo.

Il Verona dovrebbe invece presentarsi con il 3-4-3. Silvestri quindi in porta con, a fargli da schermo, Rrahmani, Gunter e Kumbulla. Centrocampo a quattro con Faraoni, Veloso, Pessina e Lazovic. Davanti, invece, il trio costituito da Zaccagni, Borini e Verre.

Lazio-Verona, recupero della 17° giornata di Serie A

Probabili formazioni Lazio-Verona

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Verona (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre, Borini.

Come vedere Lazio-Verona in Tv e Streaming

Lazio-Verona di domani sera (fischio d’inizio fissato alle 20:45) sarà visibile esclusivamente su DAZN. Per quanto riguarda invece lo streaming, la partita sarà visibile attraverso il servizio offerto dalla stessa emittente, nonché mediante l’applicazione, Sky Go.

Dove ascoltare la radiocronaca di Lazio-Verona

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca diretta di Lazio-Verona sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Lazio e Verona, allo Stadio Olimpico, sono ben 22 ed il bilancio pende chiaramente tutto a favore dei biancocelesti che guidano la contesa con 13 vittorie a fronte delle sole 2 degli scaligeri. 7 i pareggi.

Anche per quanto riguarda i gol fatti, i capitolini sono nettamente in vantaggio sui gialloblu con 49 gol realizzati a dispetto dei soli 24 segnati dai veronesi. L’ultimo precedente tra Lazio e Verona risale alla stagione 2017-2018: in quell’occasione i biancocelesti si imposero per 2-0 grazie ad una doppietta di Ciro Immobile.

L’ultimo pareggio è datato Serie A 2013-2014 quando il match terminò 3-3. Per trovare invece l’ultimo dei due successi dei gialloblu all’Olimpico bisogna tornare addirittura alla stagione 1984-1985 quando l’Hellas di Osvaldo Bagnoli riuscì ad imporsi. per 0-1, grazie ad un autogol di Podavini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA