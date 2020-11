Lazio-Udinese Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 29-11-2020

Lazio-Udinese formazioni diretta tv – La domenica della nona giornata di campionato si apre all’ora di pranzo con il lunch match tra Lazio ed Udinese. Dopo la vittoria convincente in Champions League contro lo Zenit, gli uomini di Simone Inzaghi vogliono ripartire anche in campionato.

Gli aquilotti vengono dal successo esterno col Crotone per 2-0 e cercano di avvicinarsi quanto più alla vetta. L’inizio non è stato molto scoppiettante e i biancocelesti cercano di recuperare i punti persi. Per adesso la Lazio si trova a pari punti con Napoli ed Atalanta e viene da quattro risultati utili consecutivi.

L’Udinese, invece, è ritornato alla vittoria che mancava dal 18 ottobre. I tre punti contro il Genoa hanno riacceso speranza per i friuliani che staccano da due punti la zona rossa e cercano il riscatto per una salvezza tranquilla.

Lazio-Udinese formazioni diretta tv, le ultime sugli schieramenti

Due moduli completamente speculari quelli impiegati da Inzaghi e da Luca Gotti, entrambi virano sul 3-5-2. La Lazio finalmente potrà recuperare anche Milinkovic-Savic risultato negativo al tampone. Il serbo, però, difficilmente sarà schierato nell’11 contro l’Udinese. Stessa situazione anche per Luis Alberto. In attacco confermato Immobile che ha giocato una straordinaria partita contro i russi.

Gotti, d’altro canto, dovrebbe recuperare lo spagnolo Deulofeu. L’attacco, però, sarà lo stesso di quello contro il Genoa con la coppia Okaka–Pussetto. A sostegno ci sarà anche De Paul, l’autore del gol che ha regalato la vittoria contro il Grifone.

Lazio-Udinese, le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Okaka, Pussetto

Lazio-Udinese, la diretta tv del match

La partita sarà trasmessa tramessa domenica 29 novembre alle 12:30 sulla piattaforma DAZN. La partita è disponibile sull’app della piattaforma scaricabile sia da sistema Android che da sistema IOS. Il match sarà fruibile anche sul canale DAZN1 visibile a tutti coloro che hanno un abbonamento Sky che comprende il sia il pacchetto Sport e Calcio.

Lazio-Udinese, le statistiche

Le due squadre, nella loro storia, si sono affrontate 87 volte. Le vittorie sorridono nettamente alla Lazio con un totale di 42 contro le 25 dei bianconeri. I pareggi sono solamente 20 mentre i gol realizzati sono 139 per la Lazio e 108 per l’Udinese.

L’ultimo match tra Udinese e Lazio è finito a reti inviolate con uno 0-0 del 15 luglio 2020. In passato c’è stato un dominio biancoceleste visto che la Lazio ha vinto ogni partita sia in casa che fuori casa. L’ultima vittoria dei bianconeri risale al 25 settembre 2014 quando l’Udinese di Stramaccioni vinse all’Olimpico grazie alla rete di Thereau.

La Lazio, in questo campionato, ha totalizzato 13 reti e ne ha subite altrettante. Per l’Udinese solamente 7 reti in queste otto giornate ed 11 reti al passivo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

