Lazio ‘scippata’, Giuntoli soffia il campione: “Lo voleva già a Napoli” | Colpo da novanta

Musi lunghi e silenzio stampa in casa Lazio dopo il tracollo di Torino. Ma la Juve è pronta a dargli un altro dispiacere ai biancocelesti.

La vittoria di Napoli non ha avuto seguito. Ma oltre il danno, in casa Lazio, ci si sente beffati dopo il 3-1 dello Stadium contro lo Stadium. Micidiale l’uno-due Vlahovic-Chiesa, Luis Alberto riapre la gara ma ancora Vlahovic la chiude molto prima del novantesimo, recupero compreso.

La rabbia per la beffa esplode a fine gara. Non parla nessuno, Claudio Lotito ordina il silenzio stampa. Ma ben presto si capisce che non è per le tre sconfitte in appena quattro giornate di campionato.

Secondo quanto riportato da DAZN e SKY, infatti, al club capitolino non sono affatto piaciute “le valutazioni che sono state fatte dagli arbitri durante il match”. Il primo goal bianconero, quello di Vlahovic, secondo la Lazio sarebbe stato viziato da un recupero di McKennie, avvenuto oltre la linea laterale.

Una teoria non seguita dal VAR, che ha convalidato la rete dopo check, in quanto sicuramente il pallone non avrebbe varcato la linea di porta. Al di là di questo episodio comunque non facile da spiegare, sempre secondo SKY e DAZN ci sarebbero state altre valutazioni che non sarebbero piaciute né a Sarri, né alla Lazio. Occhi puntati quindi sull’arbitro Maresca e il resto della sua terna, il cui operato avrebbe spinto il presidente Claudio Lotito a imporre il silenzio stampa ai propri calciatori.

Calciomercato Lazio: Juventus, ancora tu?

Ma la Juventus potrebbe dare un altro dispiacere a una Lazio che si ripresenta in Champions League con un ruolino di marcia assolutamente negativo in questo scorcio di campionato. Certo, Napoli e la Torino juventina erano trasferte temibili, ma a Lecce e, in casa col Genoa, ci si aspettavano punti, non due sconfitte clamorose.

Così la Lazio si guarda un po’ attorno sul calciomercato di gennaio. Ma prima di pensare a chi deve arrivare, magari a gennaio, meglio blindare i propri talenti. Primo tra tutti, Mattia Zaccagni, che non ha cominciato affatto bene. Mal di pancia, oppure la classica: Juventus, ancora tu?

Un rinnovo che non decolla. Juve in agguato su Zaccagni

Ad oggi non ci sono affatto novità sul rinnovo dell’ex Hellas Verona, il che già di per sé non è una bella notizia, visto che l’esterno di Cesena ha il contratto in scadenza nel 2025.

Il rischio di rivivere un altro caso alla Miilinkovic-Savic, ovvero un lungo ritardo per il rinnovo e la conseguente partenza anticipata per non arrivare alla scadenza, è molto alto. Meglio sbrigarsi, la Juventus potrebbe approfittare della situazione per tentare il colpaccio. Presto, che è tardi.