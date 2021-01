Lazio-Sassuolo Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 24-1-2021

Dopo la rotonda vittoria nel derby di settimana scorsa, la Lazio ospita il Sassuolo domani sera per agganciare la zona Champions League, contro un avversario che sta attraversando un momento appannato ed è pronto a dare battaglia.

Una partita che si prospetta interessante quell di domani pomeriggio tra Lazio e Sassuolo, match di alta classifica per la 19ma giornata di serie A.

I biancocelesti occupano attualmente il settimo posto in classifica, a tre punti di distanza dal quarto posto, occupato attualmente dal Napoli, mentre il Sassuolo, reduce dall’1-1 raggiunto all’ultimo secondo contro il Parma, ha appena un punto in meno dei biancoazzurri. Gli uomini di Inzaghi, invece, sono reduci dal roboante 3-0 ottenuto in casa nel derby.

Potrebbe essere una sfida storica per la squadra di Roberto De Zerbi, che qualora dovesse conquistare anche solo un punto domani, andrebbe a eguagliare il record di punti assoluto del girone d’andata in serie A.

Dove vedere Lazio-Sassuolo in Diretta TV-Streaming:

La partita tra Lazio e Sassuolo, che si giocherà domani alle ore 18, e valido per la 19ma giornata di serie A, sarà visibile su Sky Sport Serie A, sul canale 202.

Si potrà assistere al match in streming tramite l’app SkyGosu PC, smartphone e tablet.

Le ultime sulle formazioni di Lazio-Sassuolo:

Conquistata la qualificazione in Coppa Italia, e archiviato il turnover, Simone Inzaghi torna a schierare la sua Lazio migliore. In porta sarà confermato Pepe Reina, con davanti a lui il trio difensivo composto da Patric, Acerbi e Radu. A centrocampo Lazzari e Marusic presidieranno le fasce, con al centro il trio Akpa Akpro-Leiva-Milinkovic Savic, mentre in attacco Immobile sarà il terminale offensivo, al cui fianco ci sarà uno tra Correa e Caicedo.

Recupero in extremis di Boga per De Zerbi, che lo porterà in panchina, mentre non recupera Bourabia. Il modulo adottato sarà il classico e collaudato 4-2-3-1, con il quartetto difensivo che sarà composto Maldur, Marlon, Ferrari e Rogerio e proteggerà l’estremo difensore Consigli. In mezzo al campo Locatelli sarà affiancato da Obiang, con il trio di mezze punte che vedrà Djuricic, Defrel e Traorè supportare l’unica punta, che sarà Caputo.

Le probabili formazioni di Lazio-Sassuolo:

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa-Akpro, Leiva, Milinkovic-Savic, Marusic; Immobile, Correa.

Sassuolo(4-2-3-1): Consigli; Maldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traorè, Djuricic, Defrel; Caputo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

