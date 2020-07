Lazio, record Immobile: miglior marcatore italiano nella storia della serie A in una singola stagione

La tripletta realizzata contro il Verona, oltre a lanciarlo sempre più in testa alla classifica cannonieri, conferma il bomber della Lazio come il più prolifico di sempre nel corso di una singola stagione sportiva.

Mancano ancora due giornate alla fine di questo anomalo campionato, eppure una certezza c’è già: Ciro Immobile si è consacrato come il miglior bomber nostrano in una singola stagione nella storia della serie A.

A un passo dalla conquista della sua terza classifica marcatori in carriera, Immobile ha toccato (con due giornate ancora da disputare) quota 34 gol in campionato e raggiungendo la vetta dei bomber più prolifici nella storia della massima serie per una stagione, superando Luca Toni, che si è fermato a quota 31.

Questo ennesimo record, in una stagione da incorniciare a livello personale, va ad aggiungersi al primo posto nella classifica della Scarpa d’Oro, che ora lo vede affiancato a Robert Lewandowski del Bayern Monaco.

Per non farsi mancare nulla, inoltre, Immobile ha anche superato quota 100 gol in maglia biancoceleste, piazzandosi al terzo posto assoluto, dietro a Beppe Signori e Silvio Piola.

