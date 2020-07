Lazio-Milan Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 04-7-2020

Partita che sa di crocevia per la stagione, vale sia per lo scudetto, che per L’Europa League. Chi perde rischia seriamente di vedere sfumato il suo traguardo. Forse un pareggio non servirebbe a nessuno, più al Milan che alla Lazio, ma sulla carta il derby di Torino e Brescia-Verona non fanno dormire sonni tranquilli ad Inzaghi e Pioli.

Dopo le due vittorie contro Lecce e Roma, il “diavolo”, come sempre da 7 anni a questa parte si è fermato sul più bello e non è andato oltre il 2-2 rocambolesco contro la Spal, Castillejo probabilmente starà fuori 2 settimane (lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale destro) e il calendario recita in 9 pure Juventus e Napoli e il rischio di vedersi scavalcati e allungati dal Verona c’è.

Dal canto suo anche la Lazio non può più sbagliare una mossa, il sogno scudetto e lì, a -4 (con lo scontro diretto da giocare), ma certamente i tre punti persi a Bergamo stanno pesando eccome.

Lazio-Milan, 30° giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Lazio-Milan:

Simone Inzaghi, come sappiamo, dovrà fare a meno degli squalificati Immobile e Caicedo. Si era parlato nelle scorse ore di Bastos prima punta, ma in realtà giocherà Correa supportato da Milinkovic Savic e Luis Alberto. A completare il centrocampo ci saranno Cataldi, Parolo e Jony.

Stefano Pioli non potrà contare su Castillejo. Dalle ultime notizie dovrebbe essere confermato, dopo la buona prova con la Spal, Saelemaekers. Rebic apparso stanco e in ballottaggio con Leao, probabilmente agirà dietro ad Ibrahimovic. Rientrano dal primo minuto Conti e Kjaer.

Probabili formazioni Lazio-Milan:

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Milinkovic-Savic; Correa.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Come vedere Lazio-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Lazio e Milan, valida per la 30° giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva alle ore 21.45, sulla piattaforma DAZN. Per chi ha aderito all’offerta Sky-DAZN, la sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky). Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky potranno seguire il confronto attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Lazio-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lazio Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Lazio-Milan:

Sono 76 i precedenti in Serie A tra Lazio e Milan. I dati recitano 21 vittorie del Milan, 19 vittorie della Lazio e 36 pareggi. L’ultimo successo del Milan qui contro la Lazio risale alla stagione 2015-16 (Pioli in panchina con Lazio), fu un 1-3 grazie ai gol di Kishna, Bertolacci, Mexes e Bacca. L’ultima vittoria della lazio risale alla stagione 2017-18, fu un 4-1 grazie alle reti di Immobile (3 gol), Luis Alberto e Motolivo. L’ultimo pareggio risale alla scorsa stagione, al vantaggio iniziale di Kessie, pareggiò in pieno recupero Correa.

