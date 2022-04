Lazio-Milan, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Rebic e Ibrahimovic recuperati, Bennacer non ci sarà”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli, è intervenuto alla vigilia della sfida di campionato tra il “suo” Milan e la Lazio, allenata da Maurizio Sarri.

Il tecnico rossonero afferma che a cinque giornate dalla fine è in lotta per lo scudetto e se vuole rimanere in corsa fino alla fine, dovrà essere concentrato nella partita di domani sera.

Per quel che riguarda i calciatori reduci da infortunio, l’allenatore del Milan dichiara che Rebic, Ibrahimovic e Castillejo sono recuperati e a disposizione per la partita di domani, mentre non ci sarà Bennacer, il quale non ha recuperato da una distorsione alla caviglia.

Parlando del croato, l’ex tecnico della Lazio svela che Rebic soffre di tendinite cronica al ginocchio che ogni tanto si sveglia.

Parlando della Lazio, Pioli dichiara: “Affrontiamo una squadra dal potenziale offensivo importante, con Immobile che è la figura principale. Dobbiamo mettere in campo una prestazione di qualità alta, dovremo palleggiare bene per trovare spazi”.

Lazio-Milan, 34° giornata di Serie A

La squadra di Sarri cercherà di favorire l’arrivo di palloni giocabili per Immobili, anche grazie all’inserimento dei centrocampisti offensivi. Parlando del collega biancoceleste, Pioli afferma che Sarri è un tecnico molto preparato e che la Lazio è una squadra che si difende aggredendo.

Sicuramente uno dei punti di forza della squadra Laziale, è Milinković-Savić. C’è sicuramente l’idea di mettere su di lui, un centrocampista per marcarlo.

Parlando delle due stagioni, da allenatore della Lazio, il tecnico rossonero afferma: “Un primo anno bellissimo, la Lazio giocavo un bel calcio. Da allenatore l’unico rimpianto che ho è il secondo anno, in cui non ho gestito bene delle dinamiche che ora gestirei diversamente”.

La sconfitta nel derby non deve incidere sul percorso in campionato. La delusione c’è stata, il Milan ha meritato di perdere, anche perché la squadra non è stata in grado di sfruttare gli episodi. La sconfitta deve servire da insegnamento.