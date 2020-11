Lazio-Juventus Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 08-11-2020

Lazio-Juventus, partita valevole per la settima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva streaming su DAZN e sul canale DAZN 1 per i clienti abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD. Immobile torna a disposizione di Inzaghi, Pirlo si affiderà a Morata e Cristiano Ronaldo con Dybala che partirà dalla panchina.

Domani alle ore 12:30 la Lazio ospiterà la Juventus allo Stadio Olimpico nella partita valida per la settima giornata di Serie A.

I biancocelesti vengono dal pareggio in Champions League contro lo Zenit, mentre in campionato sono reduci da un clamoroso successo per 4-3 contro il Torino maturato negli istanti finali di partita. La Lazio non vuole fermarsi ed in casa sua ha sempre messo in difficoltà la Juventus.

Juventus che viene da due vittorie esterne per 4-1 contro Spezia in campionato e Ferencvaros in Champions League. Dopo la sfida contro la Roma, altro test importante per la nuova Juventus targata Andrea Pirlo che spera di mettere a segno la sua prima vittoria in un big match.

Le ultime sulle formazioni di Lazio e Juventus

Non c’è ancora chiarezza, ma dalle ultime notizie che arrivano da Roma pare che Simone Inzaghi potrà contare su Immobile, Strakosha e Leiva per questa partita. I tre calciatori sono risultati negativi al tampone effettuato dal laboratorio di Avellino che ha ribaltato i risultati di quello di Roma e per la società sono arruolabil. Sarà classico 3-5-2 per i biancocelesti dunque con Strakosha tra i pali, Patric, Hoedt e Acerbi a comporre il pacchetto difensivo, a centrocampo Luis Alberto riprenderà il suo ruolo nel mezzo al fianco di Parolo e Milinkovic-Savic, mentre sugli esterni agiranno Marusic e Fares. In avanti spazio alla coppia Immobile-Correa.

Oltre a De Ligt ed Alex Sandro, Pirlo dovrà fare a meno anche di Ramsey per questa partita con il gallese infortunatosi nella sfida di Champions League contro il Ferencvaros. Le soluzioni in casa bianconera, comunque, non mancano ed il tecnico bianconero si affiderà al suo 4-4-2 con Szczesny in porta, Bonucci e Chiellini al centro della difesa e Cuadrado e Danilo ad agire sulle corsie laterali, a centrocampo spazio ad Arthur e Rabiot nel mezzo con McKennie e Chiesa larghi sugli esterni. In avanti ci sarà ancora una volta il tandem formato da Morata e Cristiano Ronaldo, con Dybala che si accomoderà ancora una volta in panchina nonostante la buona prova in Ungheria.

Probabili formazioni Lazio-Juventus

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo.

Come vedere Lazio-Juventus in Diretta TV e Streaming

Lazio-Juventus, partita valida per la settima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta esclusiva streaming su DAZN a partire dalle ore 12:30. Per vedere la partita basterà abbonarsi a DAZN al costo mensile di €9.99, con possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Inoltre, sarà possibile vedere la partita Lazio-Juventus sul canale DAZN 1 di Sky per tutti i clienti che si sono abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD.

Dove ascoltare la radiocronaca di Lazio-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lazio-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Lazio-Juventus

I precedenti tra Lazio e Juventus in casa biancoceleste sono leggermente a favore dei bianconeri che si sono imposti in 37 confronti su 87. Tra le due formazioni si cono stati 20 pareggi, mentre 30 sono le vittorie della Lazio.

Nell’ultima stagione, il club biancoceleste ha interrotto una striscia di partite senza vittorie che durava dal 2003 battendo la Juventus per 3-1. Inoltre, la Lazio è stata anche l’unica squadra assieme al Napoli a togliere un trofeo ai bianconeri, vincendo in due occasioni la Supercoppa Italiana.

La partita si prospetta molto equilibrata, con la Lazio che in casa è sicuramente più pericolosa rispetto a quando gioca in trasferta, mentre la Juventus fuori casa sembrerebbe aver risolto i suoi problemi. I bianconeri, infatti, vengono da ben tre successi esterni consecutivi.

