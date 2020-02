Lazio – Inter, Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 16-02-2020

Lazio e Inter si affrontano all’Olimpico nella sfida scudetto nel posticipo della 24°giornata di Serie A. Chance da titolare per Eriksen, Inzaghi ritrova radu e Milnkovic Savic. In diretta su Sky Sport 1, sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go.

Dopo il KO nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Napoli, ma con ancora nella testa il Derby vinto in rimonta nello scorso turno di campionato, l’Inter è ospita della Lazio, in una sfida d’altissima quota, con le due compagini seprarate da un solo punto, con i nerazzurri per ora in vetta assieme alla Juventus a quota 53, con la Lazio ad inseguire a 53. Tolto lo stop infrasettimanale in Coppa Italia, l’Inter dopo la serie agrodolce di 3 pari consecutivi di inizio anno, ha ritrovato 2 vittorie di fila con Udinese e Milan, che hanno permesso ai nerazzurri di riagganciare la Juve in testa. Domani sera sfida infuocata con la sorpresa Lazio, che ormai non può più nascondere le ambizioni di titolo.

Dopo l’incredibile record di 11 vittorie di fila da ottobre a gennaio e fermato solo nel Derby con la Roma terminato 1-1, la Lazio ha inenellato 2 pari (1-1 con la Roma e 0-0 col Verona) e 2 vittorie (5-1 alla Spal e sofferto 1-0 al Parma) nelle ultime 4 uscite, che hanno permesso agli uomini di Simone Inzaghi di ritrovarsi a solo un punto dal duo di testa Juventus e Inter. La Lazio è imbattuta in campionato proprio dallo scontro dell’andata con l’Inter del 25 settembre 2019, finito 1-0 per i nerazzurri. Assieme all’Inter, la Lazio condivide la miglior difesa del campionato con 20 reti subite.

Come vedere Lazio – Inter in Diretta TV e Streaming Live

La partita Lazio – Inter sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e su sky Sport Serie A HD (canale 202 del satellite e 473 e 483 del satellite). La partita è disponibile anche per gli abbonati DAZN con integrato il pacchetto Sky Calcio. Il Live Streaming del match sarà disponibile su Sky GO. La partita è disponibile anche sulla piattaforma NowTV, tramite un abbonamento di 9,99 euro al mese.

Precedenti e statistiche di Lazio – Inter

Sono 153 i precedenti tra Lazio e Inter. Il bilancio è favorevole ai nerazzurri con 64 vittorie, 53 pareggi e 36 vittorie dei biancocelesti. Si affrontano le due squadre che contano meno sconfitte in campionato 1 KO per l’Inter, 2 per la Lazio. I nerazzurri non perdono in campionato dal 6 ottobre, la Lazio dal 25 settembre. L’Inter è ancora imbattuta in trasferta, la Lazio non ha ancora perso all’Olimpico.

Probabili formazioni Lazio – Inter

L’Inter deve fare a meno ancora di Handanovic, che non ha pienamente recuperato dall’infortunio. In porta ancora titolare Padelli. Nuovo infortunio per Stefano Sensi, che sarà indisponibile per almeno 20 giorni. Ancora fuori Gagliardini ed Esposito. Antonio Conte dovrebbe affidarsi al suo 11 tipo, con Bastoni favorito su Godin e Candreva su Moses per la fascia destra. Unico vero ballottaggio è a centrocampo con Eriksen e Vecino. Ma il danese dovrebbe partire titolare.

Inzaghi deve fare a meno dell’infortunato Lulic, a cui sunbentra Jony, ma ritrova dalla squalifica Radu e Milnkovic Savic. Duello in difesa Luiz Felipe e Patric. Caicedo in vantaggio su Correa come partner d’attacco di Immobile.

LAZIO (3-5-2): STRAKOSHA, RADU, ACERBI, LUIZ FELIPE, JONY, LUIS ALBERTO, LEIVA, MILINKOVIC SAVIC, LAZZARI, CAICEDO, IMMOBILE

INTER (3-4-1-2): PADELLI, BASTONI, DE VRIJ, SKRINIAR, YOUNG, BARELLA, BROZOVIC, CANDREVA, ERIKSEN, LAUTARO MARTINEZ, LUKAKU

