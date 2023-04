Lazio, incidente per Immobile e rottura della costola

Molto spavento ma, per fortuna, nessuna conseguenza tragica. L’attaccante della Lazio Ciro Immobile è rimasto coinvolto poco dopo le otto di questa mattina in un incidente stradale a poca distanza dallo stadio “Olimpico” nel quale ha riportato la rottura di una costola.

La Land Rover sulla quale viaggiava insieme con le figlie Michela e Giorgia ha avuto un forte impatto contro il tram 19 in piazza Cinque Giornate. Il calciatore biancoceleste ha raccontato che l’autista del tram con cui ha avuto lo scontro sarebbe “passato con il rosso”.

Anche le figlie del calciatore sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Otto passeggeri del convoglio hanno riportato invece delle escoriazioni. “Le condizioni – ha spiegato la Lazio in una nota ufficiale- sono al momento buone, il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina d’urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma”.

La sua presenza nella prossima sfida dei biancocelesti contro il Torino è al momento in dubbio.