Lazio, il top player sposa il progetto | Grande notizia per Maurizio Sarri

I biancocelesti sono al lavoro per trovare un accordo con il giocatore, la cui volontà è di proseguire l’avventura nella Capitale.

Sette partite in ventuno giorni. La Lazio si prepara ad un tour de force che la vedrà impegnata su due fronti, campionato e Champions League. Non solo un numero elevato di gare, ma avversari di caratura importante: @Juventus (16/9), Atletico Madrid (19/9), Monza (23/9), Torino (27/9), @Milan (30/9), @Celtic (4/10) e Atalanta (8/10).

Per la sfida dell’Allianz Stadium Maurizio Sarri tornerà ad avere a disposizione l’intera rosa . Pedro ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia rimediato nell’amichevole contro l’Aston Villa ed è pronto a dare il proprio contributo dalla panchina. Nessun problema anche per Zaccagni, l’unico che giovedì a lavorato a parte per smaltire le fatiche del doppio impegno azzurro.

Dopo la grande prova del Maradona, i biancocelesti vogliono ripetersi su di un campo dal quale sono usciti vincitori una sola volta negli ultimi vent’anni, quando la doppietta di Immobile ribaltò il vantaggio iniziale siglato da Douglas Costa. Era il 14 ottobre 2017.

La formazione dovrebbe essere la stessa di quattordici giorni fa, con l’unico ballottaggio a centrocampo tra Kamada e Guendouzi. Per il resto, confermata la linea difensiva con Marusic e Hysaj sugli esterni, l’ormai intoccabile coppia Casale-Romagnoli al centro; a centrocampo partirà ancora in cabina di regia Cataldi, anche se giovedì è stato provato Rovella con Luis Alberto e il giapponese. In attacco il tridente titolare composto da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.

Accordo

A proposito del brasiliano, vi sono delle novità circa il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Lunedì, il suo entourage ha incontrato la dirigenza per raggiungere l’intesa economica definitiva, che deve ancora arrivare. Ma siamo sulla strada giusta.

La volontà del classe 1993 è sempre stata chiara ed è stata ribadita nel corso dell’intervista rilasciata a Lazio Style Channel qualche giorno fa: «La Lazio non è solo un club, è parte della mia vita». Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, le parti sono più vicine che mai: contratto fino al 2027 e stipendio che si avvicinerebbe ai tre milioni netti a stagione, la stessa cifra che Felipe guadagnava al West Ham.

Un altro rinnovo

Oltre al numero sette, i biancocelesti sono al lavoro per estendere il contratto di Zaccagni, che scade nel 2025. Rispetto al brasiliano c’è ancora strada da percorrere, e appare in salita.

Negli ultimi giorni hanno destato scalpore le dichiarazioni di Mario Giuffredi, agente del giocatore a Tuttomercatoweb: «Ho parlato per otto mesi con Lotito. […] Ci ho messo tutta la buona volontà per chiudere l’accordo il prima possibile, visto che era un desiderio di Mattia legasi a lungo alla Lazio. Evidentemente Lotito ha altre priorità. Noi non ci mettiamo certo ad aspettare le comodità degli altri, e magari a cambiare idea saremo noi».