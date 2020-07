Lazio-Cagliari Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 23-7-2020

La Lazio ospiterà il Cagliari all’Olimpico alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta dello Stadium che ha, di fatto, chiuso la partita scudetto. Ultime sul match e probabili formazioni: Inzaghi ritrova Patric dopo la squalifica, mentre la presenza di Luis Alberto è ancora in dubbio. Zenga si affida in avanti a Joao Pedro e Simeone. Ecco dove vedere il match in diretta tv e il streaming:

Chiuso ogni discorso tricolore, la Lazio prova a mettere pressione a Inter e Atalanta per rilanciare la lotta al secondo posto. Questa sera allo stadio Olimpico (ore 21.45) ci sarà la sfida al Cagliari, senza più obiettivi e tranquilla a metà classifica.

Ultime notizie su Lazio-Cagliari:

Simone Inzaghi ritrova Patric in difesa dopo la squalifica dovuta alla follia di Lecce, mentre è ancora in dubbio la presenza di Luis Alberto. Lo spagnolo non è ancora certo di recuperare in vista della partita, pertanto si attenderà fino all’ultimo l’eventuale nulla osta. Per il resto, in campo scenderà la stessa formazione uscita sconfitta dall’Allianz Stadium. In avanti confermata la presenza del della coppia Immobile-Caicedo.

Un unico dubbio di formazione per Walter Zenga in vista di Roma, nella fattispecie in difesa, con Pisacane e Walukiewicz a contendersi una maglia da titolare. Per il resto lo schema sarà il 3-5-2 dove Cragno difenderà i pali e in difesa Ceppitelli, Lykogiannis e Pisacane (o Walukiewicz) lo proteggeranno. In mezzo al campo, con Nainggolan fuori fino alla fine del campionato, Nandez, Ionita e Rog occuperanno le posizioni centrali, con Mattiello e e Faragò sulle fasce. In avanti la coppia Joao Pedro-Simeone.

Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari:

Lazio(3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Parolo, D.Anderson; Caicedo, Immobile.

Cagliari(3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Lykogiannis; Faragò, Nandez, Ionita, Rog, Mattiello; Joao Pedro, Simeone.

Dove vedere Lazio-Cagliari in Diretta tv e Streaming Live:

La partita tra Lazio e Cagliari, che si giocherà giovedì 23 luglio alle ore 21.45, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, sul canale 209 di Sky oppure tramite l’apposita app scaricabile su PC, smartphone e tablet.

