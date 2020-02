Lazio-Bologna in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 29-2-2020

Missione primo posto per la Lazio, che approfittando dello scontro diretto tra Juventus e Inter, potrebbe ritrovarsi domenica sera in vetta alla classifica. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: Inzaghi con il dubbio Correa-Caicedo, Mihajlovic che recupera molti assenti. Ecco dove vedere il match in diretta Tv e Streaming:

Sabato di anticipi in serie, tra i quali spicca anche il match che la Lazio affronterà in casa contro il Bologna. I biancocelesti, a un punto dalla vetta della classifica occupata dalla Juventus, puntano al sorpasso, approfittando del big match tra i bianconeri e l’Inter.

Ultime sulle formazioni di Lazio-Bologna:

Alcuni dubbi di formazione per Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno dell’infortunato Acerbi. In difesa, in assenza del capitano, troveranno spazio Vivro (in vantaggio su Luiz Felipe), Patric e Radu davanti all’estremo difensore Strakosha. A centrocampo Jony e Lazzari saranno gli esterni, con il trio Milinkovic-Luis Alberto-Leiva, mentre in avanti Caicedo e Correa si contendono una maglia come partner di Immobile.

Puo sorridere Sinisa Mihajlovic, che vedrà recuperare parecchie perdine del suo scacchiere, tra cui il portiere Skorupski, che sarà a difendere i pali con una maglia da titolare. Per il resto, la formazioneverrà schierata con un coraggioso 4-2-3-1. Di fronte all’ex Empoli giocheranno Tomiyasu, Bani, Danilo e Denswil, con un centrocampo formato da Poli e Schouten. In avanti Palacio dovrebbe essere l’unica punta, supportato dal trio Barrow-Orsolini-Soriano.

Probabili formazioni Lazio-Bologna:

Lazio(3-5-2): Strakosha; Vivro, Patric,Radu; Jony, Milinkovic, Luis Alberto, Leiva, Lazzari; Caicedo, Immobile.

Bologna(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten; Barrow, Orsolini, Soriano; Palacio.

Come vedere Lazio-Bologna in Diretta TV e in Streaming:

La partita tra Lazio e Bologna, che si giocherà domani alle 15 e valida per la 26ma giornata di serie A, sarà visibile su Sky Serie A al canale 202 e sul digitale terrestre ai canali 473 e 483. Il match, inoltre, sarà visibile in streming sull’app Sky Go tramite PC, smartphone e tablet.

Precedenti e statistiche Lazio-Bologna:

Sono 65 in totale i precedenti delle sfide giocate in serie A tra Lazio e Bologna allo Stadio Olimpico. Il bilancio vede nettamente in vantaggio i biancocelesti con 35 successi, a fronte delle sole 11 affermazioni dei felsinei, con 19 pareggi.

