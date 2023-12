“Lavoriamo insieme”: clamoroso annuncio | Doppio accordo con Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini deve ancora capire la sua scelta di appendere gli scarpini al chiodo. Ma il futuro sembra già segnato.

Quando viene inondato da attestati di stima, gli stessi che ti facevano quando giocavi, può voler dire soltanto una cosa: hai lasciato un qualcosa che va ben oltre le vittorie, i traguardi personali, sconfina in questione di cuore.

Giorgio Chiellini è nei cuori di tutti i tifosi della Juventus (in primis), in quelli della Nazionale italiana, ma soprattutto in quelli dei suoi colleghi. Non si contano gli attestati di stima provenienti da ogni parte del mondo, una volta appresa la notizia dell’addio al calcio di uno dei difensori semplicemente più forti che la storia ricordi.

Sì perché Chiello è ancora un giocatore dei Los Angeles FC, ma soltanto per un aspetto burocratico: il suo contatto scade il 31 dicembre 2023, poi dirà basta col calcio giocato per seguire il mondo del pallone da un’altra prospettiva.

A 39 anni compiuti (lo scorso agosto) con un trentennio di storia nel calcio sintetizzato in nove scudetti, un campionato in MLS e lo storico Europeo del 2020 vinto da capitano, può bastare. Ma la domanda è un’altra. Cosa farà Giorgio Chiellini?

Il calcio sì. Ma da un’altra prospettiva

Non seguirà la strada solcata da molti giocatori, non sarà un Pirlo tanto per intenderci. Sono quasi tutti concordi che diventerà un dirigente calcistico: il suo nome era fuoriuscito perfino all’indomani della scomparsa di Luca Vialli, quando in FIGC si cercava un dirigente identificato da Gigi Buffon.

Chiello non ha intenzione di sfuggire al suo destino, anche se adesso, per sua stessa ammissione a Sky, dove ha partecipato da super ospite all’ultima giornata della fase a gironi della Champions League, deve ancora metabolizzare il tutto.

Io e te di nuovo insieme

C’è una partita di addio da organizzare, ancora attestati di stima da ricevere. C’è chi immagina perfino un ruolo federale. Magari più in là. Il destino di Giorgio Chiellini sembra scontato, già apparecchiato.

“Caro Giorgione, la vita è strana, abbiamo passato un’infinità di tempo insieme e solo adesso ho scoperto che il 19 è stato il tuo primo numero indossato”. Tra i tanti attestati di stima, quello di Bonucci inquadra meglio di chiunque altro passato, presente e futuro.

“Siamo diversi, lo sanno tutti, in moltissime cose – posta l’attuale difensore dell’Union Berlin – e aggiungo: per fortuna! Forse è stata proprio questa diversità che ci ha reso indivisibili, non soltanto calcisticamente”. Porte aperte dunque alla seconda vita: “Tu sei quello diplomatico, un dirigente fatto e finito e lo dimostrerai, spero presto, perché è il tuo sogno”. Un dirigente della Juventus naturalmente. E chissà che adesso, con un Bonucci molto più sereno, i due non torneranno insieme dalla Signora. “Torneremo a lavorare insieme”. Da Leo a Giorgione, d’altronde, il passo è breve.