Lascia l’Arabia Saudita di gran corsa: biglietto aereo per l’Europa | È finita malissimo

Non è tutto oro quello che luccica. Tanti scontenti nella Saudi Pro League. C’è chi ha già nostalgia di casa, e vuole tornare in Europa.

All’inizio hanno la meglio le aspettative. Una vagonata di soldi, in primis. La nuova frontiera del calcio internazionale, la possibilità di giocare partite sulla carta meno complesso. È tutto bello. Poi, in molti casi, dal palco si scende alla realtà. Una triste realtà.

La Saudi Pro League è andata in letargo con una capolista fuggitiva, e poi tanto equilibrio. Nonostante il bruttissimo infortunio di Neymar, che ha chiuso la sua prima stagione in terra saudita molto prima del previsto, l’Al-Hilal di Milinkovic Savic ha dominato la prima parte del campionato.

Una capolista che ha vinto tutti gli scontri diretti contro gli altri competitor di proprietà del famigerato Fondo PIF, che ha sette punti di vantaggio sull’Al-Nass di un Cristiano Ronaldo da 20 gol (top scorer ovviamente) in 19 partite.

Staccato di 13 lunghezze l’Al-Ahli, addirittura a -19 la rivelazione Al-Taawon, la prima non in mano a uno dei più grandi fondi sovrani del mondo (patrimonio totale stimato di oltre 776 miliardi di dollari). I campioni in carica dell’Al-Ittihad? L’arrivo di Marcelo Gallardo ha solo peggiorato la situazione. Benzema e soci (tre stop di fila prima della sosta) sono a -25.

Benzema, il primo degli scontenti

KB9, arrivato in Arabia Saudita da Pallone d’Oro, è la grande delusione di questo campionato. Salito alla ribalta più per il litigio con Espirito Santo, che per le sue prodezze in campo. In 20 partite l’attaccante francese ha segnato 12 gol, 5 i suoi assist, ma la sua prima parte di stagione è stata anonima. Non all’altezza della situazione.

Come se non bastasse, si è parlato tanto della “fuga” del giocatore prima dell’ultima partita del 2023, ma il club ha subito specificato che si trattava di un permesso concordato con l’allenatore Marcelo Gallardo. Anche Benzema ha un contratto fino al 2026 e guadagna 200 milioni, inclusi gli accordi commerciali. Ma i soldi non fanno la felicità. Ne sa qualcosa Jordan Henderson.

In una prigione dorata

L’ex, storico, capitano del Liverpool è l’ultimo della lista degli scontenti: ha fatto filtrare di non essere più entusiasta della sua esperienza all’Al-Ettifaq, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, un messaggio indiretto ai club di Premier.

Secondo i tabloid, sarebbe disposto anche a rimetterci un po’ di soldi del faraonico ingaggio: il problema sono i 14 milioni di euro che l’Al-Ettifaq ha speso per prenderlo: una somma che, ad oggi, nessuno ha intenzione di spendere. L’Arabia per Henderson (e non solo) è una prigione dorata.