Lascia l’Arabia e torna in Europa: il primo a fare le valigie | Affare (quasi) fatto

L’esito della votazione dei club di Premier League sulla importantissima norma di calciomercato porta le prime conseguenze dall’Arabia Saudita.

Voluntas omnia vincit, direbbero così i sommi maestri latini. Lo scorso 21 novembre sarebbe potuto essere un giorno storico per la Premier League: i club del massimo campionato inglese erano chiamati a votare su una norma molto importante, che avrebbe potuto cambiare volto al mercato, a partire dalla prossima sessione di gennaio.

C’era la forte possibilità di imporre un divieto ai prestiti a gennaio tra club con gli stessi proprietari. In molti avrebbero voluto porre questo veto, in effetti la maggioranza assoluta era d’accordo a porre questo veto. Ma serviva la maggioranza relativa per attuare la norma, ossia due terzi. I favorevoli al divieto non sono arrivati a questo sbarramento.

I motivi della vittoria dei no potrebbe essere in quel numero undici. Undici sì. Tanti i club della Premier aventi con partecipazioni in altri club stranieri. L’Arsenal col Colorado Rapids, l’Aston Villa con Vitória Sport Clube, ZED FC e anche i giapponesi del Vissel Kobe, l’ex squadra di Iniesta tanto per intenderci. E ancora.

Il Bournemouth col Lorient, il Brighton allenato da De Zerbi con i belgi dell’Union Saint-Gilloise, il Chelsea con lo Strasburgo. Il Crystal Palace addirittura con Lione, Botafogo e Molenbeek. Per non parlare del Manchester City. Che passa dal New York City al Melbourne City, dallo Yokohama Marinos al Montevideo, dal Girona capolista di Liga ai cinesi del Sichuan Jiuniu, senza dimenticare Mumbai City, Lomme, ESTAC Troyes, Bahia, Club Bolivar e perfino Palermo. E non finisce qui

Esulta soprattutto il Newcastle

Il Nottingham Forest con Olympiakos, lo Sheffield United col Beerschot, Al Hilal United, Kereala United e Chateauroux. Il West Ham con lo Sparta Praga, senza dimenticare di un Manchester United atteso dall’ormai atavico cambio di proprietà (se i Glazer riusciranno a vendere) e molto dipenderà da chi arriverà.

Chi esulta più di tutti è il Newcastle, e ne ha ben donde. I Magpies sono in mano al Fondo PIF, che ha in mano le quattro big della Saudi Pro League (Al Nassr, Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal) avevano tutto l’interesse a non porre il veto sui prestiti a gennaio tra club con gli stessi proprietari. Così, via libera all’affare.

Ruben Neves può tornare in Europa

Ora che hanno vinto i no, il Newcastle potrebbe chiudere da tempo una trattativa tutta in famiglia con l’Al-Hilal, tra l’altro lanciata capolista del campionato saudita. Magpies da tempo sulle tracce di Ruben Neves, centrocampista portoghese che ha già militato in Premier con i Wolves.

Ruben Neves, dunque, il prescelto da Eddie Howe per sostituire Sandro Tonali, squalificato per dieci mesi (in campo) a causa delle scommesse. Il lusitano gioca nell’Al-Hilal, per il Fondo PIF nulla di più facile che chiudere la trattativa con se stesso.