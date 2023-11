Lascia la panchina della Nazionale: dimissioni presentate | È finita malissimo

Saltano panchine all’ordine del giorno di questi tempi: non solo allenatori di club ma anche commissari tecnici.

Zanetti, Paulo Sousa, Sottil e Rudi Garcia. In rigoroso ordine cronologico. Sono le quattro panchine saltate in Serie A durante le tre soste per gli impegni delle nazionali, il momento che da sempre scelgono i presidenti per dare la sterzata alle loro squadre.

Zanetti è durato quattro giornate a un Empoli da zero punti e zero gol. È arrivato Andreazzoli, che conosce l‘ambiente e se finisse oggi il campionato i biancazzurri sarebbero salvi, visto che hanno risalito la china fino al 17esimo posto, con dieci punti all’attivo.

Situazione diversa a Salerno, dove all’ottava giornata salta Paulo Sousa, il principale fautore della salvezza campana una stagione fa, ma dopo 0 vittorie e 3 pareggi si è pensato bene di cambiare: il calendario non è stato dalla parte di Superpippo Inzaghi, ultimo attualmente.

Sottil è stata l’eccezione alla regola del cambio di panchina a ridosso della sosta per le nazionali: anche lui zero successi e sei pareggi, praticamente Cioffi in due partite (pari col Monza e blitz a Milano con i rossoneri) ha fatto quasi quanto il suo predecessore.

Su Rudi Garcia ben poco da dire, al di là del suo ruolino di marcia ha pagato sia per essere l’erede di Luciano Spalletti campione d’Italia sia per evidenti problemi di compatibilità (soprattutto caratteriali) con i suoi giocatori.

Nazionali, quanti cambiamenti

Dai club ai nazionali, il passo è breve. La situazione più eclatante e tutt’altro che serena è proprio quella degli anfitrioni di Euro 2024. Hans Flick è passato alla storia (tedesca) per essere il primo commissario tecnico della Germania ad essere stato esonerato.

Nelle ultime 25 partite ufficiali la sua Germania ne ha vinte 12, meno della metà, nelle sue ultime sei la Nationalmannschaft è riuscita a battere soltanto il Perù, perdendo pure con Colombia e Polonia. Già, la Polonia.

De Biasi sì, Mancini no

Una Polonia che deve ancora staccare il pass europeo, ha cambiato lo scorso settembre dopo il divorzio con Fernando Santos, promuovendo Michal Probierz. L’ultima panchina a saltare è quella di un allenatore italiano. Nessun esonero in questo caso, Gianni De Biasi lascia dopo tre anni la panchina dell’Azerbaigian per non aver rinnovato il contratto. Gianni De Biasi guarda già a una nuova avventura da ct: lasciata dopo tre anni la panchina dell’Azerbaigian, non rinnovando il contratto in scadenza. “Spero di poter trovare – dice a SKY – una selezione che mi dia possibilità di lottare per arrivare ai primi posti e di qualificarmi per qualcosa”.

Chi sembra invece aver allontanato il rischio di lasciare la tanto chiacchierata panchina dell’Arabia Saudita è Roberto Mancini: “benedette” le vittorie nelle qualificazioni asiatiche contro Pakistan (battuto 4-0) e Giordania (2-0), le prime della sua esperienza in terra saudita.