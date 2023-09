Lascia la Fiorentina in questi minuti: è finita | Vuole giocare a tutti i costi

Le uscite della Fiorentina diventano due in un amen. Uno va via in prestito, l’altro lascia perché vuole giocare a tutti i costi.

Nella settimana della sosta, due questioni tengono banco in casa Fiorentina. La scoppola del Meazza contro un’Inter stratosferica che ha approfittato di un’avversaria stanca per le peripezie di una qualificazione in Conference League meritata ma che ha tolto tantissime energie. E il mercato.

Vincenzo Italiano sta lavorando prima sulla testa di un Viola a capo chino, con un pesantissimo 4-0 da metabolizzare. L’allenatore gigliato ha fatto uso della ragion di stato, spiegando che l’obiettivo principale era quello di entrare in quella competizione dopo l’anno scorso Bonaventura e soci sono arrivati fino alla finale, persa amaramente e non senza rimpianti contro il West Ham.

Ma Vincenzo Italiano ha stuzzicato anche un gruppo che non ha risposto alle prime difficoltà. La Fiorentina non può essere quella vista a San Siro, troppo brutta e arrendevole per essere vero. Da qui la netta sterzata verso quel riscatto che ci si attende alla ripresa del campionato, quando al Franchi arriverà il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

L’allenatore della Viola ha in mente, comunque, dei cambiamenti in vista del tour de force Serie A-Conference League. La sosta gli permetterà di capire quanto può essere utile Maxi Lopez, magari dall’inizio, ma anche di sperare di riavere Barak, fermo finora a causa di un’infezione virale che gli ha fatto saltare la prima parte di stagione, preparazione compresa.

Calciomercato Fiorentina, ufficiale una cessione a titolo temporaneo

Italiano non non si avvarrà più delle prestazioni di Abdelhamid Sabiri, ex centrocampista della Samp che a Firenze è stata un’assoluta meteora.

Il marocchino con cittadinanza tedesca è stato ceduto in prestito oneroso con diritto di riscatto in Arabia Saudita, dove giocherà fino al termine della stagione con l’Al-Fayha. La Fiorentina incasserà circa tre milioni nel momento in cui il club saudita dovesse far valere il riscatto.

Calciomercato Fiorentina ai saluti anche un attaccante

Non solo Sabiri. Nella settimana della sosta per le notiziali, è ufficiale anche la cessione, sempre a titolo temporaneo, di Aleksandr Kokorin, di nuovo in terra cipriota, quindi in prestito con il club dove era già approdato lo scorso anno.

“Grazie Firenze per tutto. Mi mancherai“. Queste le parole dell’attaccante russo, espressione di un legame che, evidentemente, va oltre le prestazioni sportive, anche se la forte sensazione è che la scintilla non sia mai scoccata. Tant’è. Italiano non cambia la lista UEFA: la Fiorentina libera comunque due posti per il mercato di gennaio. Ma questa è un’altra storia.