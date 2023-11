Lascia il Napoli a parametro zero e va… all’Inter: accordo (quasi) fatto | De Laurentiis arrabbiatissimo

Pronto un altro sgarbo ad Aurelio De Laurentiis. Dopo Giuntoli questa estate assalto Inter a un altro campione d’Italia.

Il Napoli campione d’Italia rischia di non esserci o più, o più precisamente depotenziato di molti suoi big. Questa estate Aurelio De Laurentiis non prese benissimo la partenza di Cristiano Giuntoli, fu quell’essere tifoso bianconero da sempre che adirò il presidente del Napoli.

“Giuntoli da sei mesi si era messo in branda, mi continuava a ripetere: mi mandi alla Juventus? E io gli dicevo: cos’è questa storia, improvvisamente sei diventato un sostenitore della Juve?”. E ancora: “Il colpo Kvara non è suo”. Già, Kvara.

Chissà che ne sarà del georgiano (in rete peraltro con la sua nazionale contro la Spagna) desiderio di mercato di molte big europee: con l’esperienza di Rudi Garcia il suo valore è pericolosamente crollato, toccherà a Mazzarri fargli risalire la credibilità.

Per non parlare di Osimhen: i maligni pensano che non voleva rimanere a Napoli sin da questa estate e a giugno prossimo ha pronte le valigie: può scegliere serenamente, tutti lo vogliono. Lui finora ha detto esplicitamente no soltanto agli arabi. A proposito di arabi.

Caso Zielinski, che si fa?

Piotr Zielinski, come tanti tricolori del Napoli, è stato oggetto di richieste, una su tutte, proprio quella saudita: a un certo punto sembrava che l’affare poteva concretizzarsi subito, ma sul più bello si stoppò tutto. Tutti felici e contenti all’ombra del Vesuvio. Non proprio.

Sì perché Piotr Zielinki a novembre inoltrato è ancora in scadenza di contratto, non ha ancora rinnovato e, soprattutto, non sembrano esserci i sentori di una trattativa in stato avanzato? E se avesse detto no per cercare una soluzione meno esotica e remunerativa ma più glorioso.

Derby d’Italia per Zielinski: affondo nerazzurro

Il centrocampista polacco da tempo è nel mirino delle big d’Italia. La prima, manco a farlo apposta, è stata la Lazio di Sarri, un allenatore che conosce meglio di chiunque altro, lo ha avuto alle sue dipendenze ai tempi dell’Empoli, quando si vedeva che aveva un enorme talento, ma non lo conoscevano entrambi.

È da un po’ che la Juventus gli sta facendo la corte, anche Giuntoli lo conosce molto bene, fu proprio lui a portarlo a Napoli. Attenzione però all’affondo dell’Inter. È stata Gazzetta dello Sport ad aprire a questa possibilità, un derby d’Italia fuori dal campo per uno dei centrocampisti più corteggiati di Serie A.