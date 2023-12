Lascia il Man United e va… alla Juventus: occasione in prestito gratuito | Giuntoli ci pensa sul serio

Giuntoli a caccia dell’occasione di calciomercato. Dall’Inghilterra si può prendere in prestito dal Manchester United.

Di male in peggio: la settimana del Manchester United è finita malissimo. Il pareggio di Istanbul, un’altra rimonta subita, ha portato i Red Devils a compromettere forse definitivamente gli ottavi di Champions.

I Red Devils dovranno battere il Bayern, già di per sé non proprio semplicissimo, ma non basta: devono sperare che Galatasaray e Copenhagen pareggino nell’ultimo turno della fase a gironi. Altrimenti sarebbe una catastrofe, oppure un’opportunità per chi vuole prendere dal Man United.

Secondo The Athletic, infatti, i Diavoli Rossi hanno incassato solo 3,73 milioni di sterline dalle prime cinque gare e ne lascerebbero indietro circa 48,2 milioni, contro i circa 150 milioni spesi. E in Premier non è che le cose vadano meglio.

La sconfitta di Newcastle contro i Magpies conferma che ten Hag non ha trovato ancora il bandolo della matassa, d’altronde la classifica parla chiaro: i Red Devils sono scivolati fuori dalla zona europea, mancare ancora una volta questo obiettivo sarebbe un disastro completo.

Polveriera Manchester United

Nelle pieghe di numeri eloquenti, tutti gli screzi di uno spogliatoio spaccato, che il manager olandese non riesce proprio a riunire. Il caso Sancho è solo la cartina di tornasole dello status del Manchester United, una nobile decaduta.

A proposito di Sancho, dall’Inghilterra continua a ripetere di un interessamento della Juventus sempre vivo, ma che non sarebbe l’unico per Cristiano Giuntoli.

Coppia di Diavoli Rossi al calciomercato

Oltre Sancho, almeno stando a quanto sostiene TEAMtalk, la Signora starebbe strizzando l’occhio anche a Donny Van de Beek, centrocampista olandese, classe 1997, che in una recente intervista avrebbe manifestazione qualche mugugno, e chiede di giocare di più. Destrorso di piede, Van de Beek è un trequartista che dispone di un’ottima tecnica e visione di gioco, bravo negli inserimenti e a smarcarsi.

E ancora: abile nei movimenti senza palla, performante nel recupero palloni e in fase di pressing: corsa e agonismo non gli mancano. Avevano mostrato tutti il suo talento proprio nell’Ajax chiudendo la sua esperienza coi lancieri con 175 presenze e 41 gol, in tutte le competizioni. Il Manchester United ha investito tanti soldi nel 2020, prendendolo per 39 milioni di euro più 5 di bonus. Ma tutto quel denaro, in una situazione economica tutt’altro che idilliaca potrebbe dar vita all’ennesima rivoluzione, o comunque cessioni in prestito. E qui che sarebbe apparso Cristiano Giuntoli.