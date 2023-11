Lascia il Chelsea e va… al Milan: prestito a gennaio | È l’occasione perfetta

Il Milan dribbla il momento no e il caso Florenzi dirigendosi sul calciomercato e trattando un prestito direttamente con il Chelsea.

Ci mancava il caso Florenzi a funestare un Milan che prova a ritrovarsi nella sosta per il doppio impegno della Nazionale, decisive in ottica Euro 2024, previsto in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

L’esterno del Milan è il quarto nome uscito fuori ufficialmente dall’inchiesta della Procura di Torino, coordinata dalla pm Manuela Pedrotta e dalla procuratrice Enrica Gabetta, sulle scommesse su piattaforme illecite.

Dopo Fagioli e Tonali (che hanno patteggiato), senza dimenticare Zaniolo, già ascoltato in Procura, è toccato all’esterno rossonero spiegare ai pm la sua posizione, a quanto pare molto simile a quella del centrocampista offensivo attualmente in forza all’Aston Villa.

“Ho scommesso, ma non sul calcio“, questa l’ammissione dell’ex Valencia e Paris Saint Germain e davanti al pubblico ministero. Se fosse tutto confermato, Florenzi non rischia assolutamente nulla a livello sportivo, se no al massimo una multa.

Calciomercato Milan, la lista della spesa

In questo contesto e con una classifica per niente affatto confortante, la sosta è anche un’occasione per studiare la migliore strategia in vista della riapertura del calciomercato, che a gennaio aprirà le porte a nuovi innesti.

Il Milan ha bisogno di rinforzi, in primis in difesa, a prescindere da Alessandro Florenzi, visto soprattutto l’infortunio di Pierre Kalulu, operato a causa di una lesione del tendine retto femorale sinistro e a disposizione non prima di marzo 2024. Inevitabile che Moncada e Furiani abbiano una lista della spesa in mano.

Calciomercato, un nome nuovo per la difesa del Milan

Kelly e Kiwior sono papabili acquisti del Milan già da un po’, nonostante ci sia anche la Roma sulle loro tracce, soprattutto per il difensore polacco dell’Arsenal, che piace tanto anche a Mourinho. Il nome nuovo per la difesa del Milan, almeno stando a quel che ipotizza Gazzetta dello Sport, è Benoit Badiashile, difensore classe 2001 del Chelsea, ex enfant prodige del calcio francese, indicato dall’UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti nella stagione 2019-2020.

Un difensore centrale abile in progressione e nei contrasti, dotato di un super fisico. È un mancino e anche per questo piace a Pioli, un centrale tecnico. Che cerca spesso di uscire palla al piede e si distingue per la sua aggressività negli anticipi. Il Chelsea questa estate lo ha pagato qualcosa come 38 milioni per prenderlo dal Monaco, ma non sta rendendo molto: il Milan potrebbe lavorare sul suo prestito, un’operazione più fattibile.