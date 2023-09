Lascia il Barça e torna in Serie A: Marcos Alonso in prestito | Botto di fine mercato

L’arrivo di Joao Cancelo al Barcelona cambia i piani di un’altra vecchia conoscenza della Serie A: Marcos Alonso con le valigie pronte.

Le carriere di due vecchie conoscenze della Serie A s’intrecciano e s’intersecano in queste ultime ore di calciomercato, al netto degli svincolati, per cui va fatto un discorso diretto. Tant’è.

ll Barcellona ha praticamente completato l’affare dell’ex Inter Joao Cancelo, reduce da un’annata a due facce: un po’ con il Manchester City, un po’ con il Bayern con sui ha conquistato un’epica Bundesliga, all’ultima giornata e complice il pari casalingo clamoroso del Borussia Dortmund contro il Mainz.

Il nazionale portoghese è tornato nella Manchester campione d’Europa, ma non per restare: da tempo il campione lusitano dei tempi della Nations League 2019 era nel mirino di un Barcellona che, come ha rivelato il periodico madrileno Marca, da tempo era sulle tracce di Cancelo, e ora ha deciso di rompere gli indugi, chiudendo di fatto l’affare.

L’arrivo di Cancelo al Camp Nou libera un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, quel Marcos Alonso super performante con la Fiorentina e, volendo, in parte anche in Premier con il Chelsea, non in terra catalana

Nemo profeta in patria

Arrivato lo scorso 2 settembre in terra catalana, Marcos Alonso si era accordato con il Barcellona per un contratto annuale, con una clausola di rescissione da 50 milioni di euro.

Nella sua prima stagione con gli azulgrana conquista la Supercoppa di Spagna, vince anche il suo primo “scudetto” in Liga in seguito alla vittoria (4-2) nel derby contro l’Espanyol.

Senza però mai incantare veramente. Da qui una cessione, che ora diventa ufficiosa.

Due strade, una scelta da fare

Marcos Alonso non giocherà in Liga. Questa una certezza, semmai si può disquisire sul campionato in cui militerà, se la cessione sarà in prestito o a titolo definitivo. La prima destinazione è la più ovvia, tornare in Premier anche se non al Chelsea.

Il Manchester United da tempo gli ha messo occhi addosso, per la sua duttilità tattica, impiegabile sia in difesa sia eventualmente anche a centrocampo, perfetto per ten Hag: l’ipotesi più accreditata è quella di prendere Marcos Alonso in prestito per una stagione e poi riscattarlo fino al 2025. La seconda strada lo potrebbe riportare in Italia: nel caso in cui Spinazzola dovesse lasciare Roma (pesa il suo ingaggio), la Roma potrebbe chiudere il mercato con il botto. Anche Mourinho, che lo ha allenato al Chelsea, sarebbe pronto a riceverlo a braccia aperte.