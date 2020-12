Calciomercato Inter: sondaggi per Lasagna e Zaza

Lasagna e Zaza sono gli ultimi due nomi spuntati per il mercato di riparazione dell’Inter. Si cerca assolutamente un vice-Lukaku.

In tal senso sono nomi che rappresentano profili low-cost. L’intenzione è quella di cercare un giocatore in prestito con esperienza, senza pesare ulteriormente sul bilancio.

L’Inter, infatti, quest’anno è uscita nuovamente dai gironi di Champions League. Non solo, non farà nemmeno l’Europa League, essendo arrivata quarta nel suo gruppo.

Perciò è inevitabile che il club nerazzurro voglia fare delle scelte conservative, non troppo lucrose. si cercherà di risparmiare il più possibile, avendo un calciatore esperto tra le proprie fila.

Lasagna, dopo l’esperienza al Carpi in Serie B, nel 2017 è approdato in Serie A tra le fila dell’Udinese come anche nella nazionale maggiore.

È una prima punta naturale, salvo poter essere utilizzato anche come seconda punta o ala in un tridente d’attacco. Ha un’ottima progressione oltre a capacità fisiche che lo rendono ostico da affrontare per i difensori.

Altro nome sul taccuino della dirigenza è quello di Zaza. È passato, tra le altre, anche nella Juventus, riuscendo ad essere decisivo in alcune situazioni.

In Serie A ha avuto modo di collezionare diverse presenze con tante formazioni tra cui Sassuolo, Juventus e Torino.

Giocatore volenteroso, in grado di sacrificarsi per la squadra. Ha grinta da vendere e sul campo mette tutto se stesso.

