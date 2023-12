L’Arabia non mi interessa, io resto a Roma: ha rifiutato una volta e per tutte l’offerta | Contratto a vita

Non solo Mourinho, arriva un altro no dalla Capitale alla Saudi Arabi League: ha rifiutato una volta e per tutte l’offerta.

Questa estate Mourinho è stato a un passo dal volare in Arabia Saudita. Dopo Roma-Spezia e quella promessa fatta pubblicamente all’Olimpico, lo Special One ha ricevuto una proposta indecente, per sua stessa ammissione, dal nuovo Eldorado.

L’ha fatto vacillare, anche questo ha ammesso l’allenatore di Setubal, ma alla fine ha prevalso proprio quella promessa. Una promessa che il portoghese ha intenzione di mantenere a lungo sulle rive giallorosse del Tevere.

Quella chiusura al rinnovo di inizio stagione, infatti, sembra non esserci più. Per due ordini di motivi. Mourinho è stato il primo ad ammetterlo, passando da quel “non so se resterò dopo giugno” a un convintissimo “voglio rimanere alla Roma”.

Ma i contratti si fanno in due. Dalla proprietà nessuna apertura ufficiale, d’altronde i Friedkin non parlano mai. Semmai fanno i fatti. Ma sono in tanti a supporre che abbiano già dato mandato al rinnovo. Balla un anno, attualmente: la Roma vuole rinnovare per un altro anno, Mou ne vuole due.

Un altro no

Da qui a dire che Mourinho sarà l’allenatore della Roma anche per la stagione 2024-25, ce ne passa. Ma i passi in avanti rispetto a qualche mese fa sono davanti agli occhi di tutti, anche perché da grande comunicatore quali egli è, non sarebbe mai uscito alla scoperta in quella maniera.

Niente Arabia, dunque, per lo Special One. Dalla Capitale sembra arrivare un altro no, quello di capitan Pellegrini. La rete del centrocampista giallorosso potrebbe davvero aver cambiato la stagione, la luce da seguire in fondo al tunnel di una crisi che potrebbe essere passata.

Giuro amore eterno

Tra infortuni (tanti e reiterati), prestazioni un po’ così (vedi Bologna, ma non solo) e presunte querele rivelate da Corona e riguardanti una escort, non è stata affatto una stagione semplice per il capitano della Roma.

Almeno fino al Napoli, il rendimento in campo non è quello delle passate stagioni e i frequenti infortuni non gli stanno consentendo di avere continuità. Dall’Arabia Saudita, inoltre, sarebbero giunte delle manifestazioni di interesse che lasciavano presagire un futuro lontano da Roma. Almeno fino al gol col Napoli. I milioni arabi, però, non faranno vacillare Pellegrini. Secondo indiscrezioni Lollo avrebbe scelto la Roma come squadra della sua vita sia due anni fa, firmando il rinnovo di contratto fino al 2026. E sarebbe pronto a restarci ben oltre.