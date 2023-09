“L’anno prossimo giocherà qui”: cla-mo-ro-so Mbappè | L’annuncio dell’anno

Le dichiarazioni sul fenomeno francese non sembrano lasciare dubbi: a fine stagione lascerà definitivamente la Ligue 1.

Una prestazione convincente nel momento del bisogno, tre punti necessari per non perdere di vista la vetta della classifica. Il Paris Saint-Germain s’impone per quattro reti a zero contro un Marsiglia allo sbando, alla ricerca nuovamente di un allenatore. Per Luis Enrique, però, non esistono serate semplici in questo suo inizio sulla panchina parigina, perché anche quando le cose sembrano mettersi in discesa, ecco che dal mazzo viene estratta la carta imprevisto.

L’infortunio di Kylian Mbappé ha tenuto col fiato sospeso tutti i presenti al Parco dei Principi, domenica sera. Dopo circa trenta minuti, l’attaccante francese in un tentativo di sterzata prende un colpo alla caviglia da Balerdi: prova a restare in campo, ma il dolore lo costringe alla sostituzione.

Nel postpartita il tecnico spagnolo ha tranquillizzato tutti: «Non è nulla di serio, ma ha sentito dolore. Penso che la sostituzione sia stata la scelta più intelligente. Ha preso una botta, ma sta bene». Una buona notizia per il PSG, dal momento che da qui al prossimo 8 ottobre sarà ancora chiamato a scendere in campo tre volte, sempre in trasferta (Clermont, Newcastle e Rennes).

Se la stagione dei campioni di Francia non è iniziata esattamente secondo cronoprogramma, quella di Mbappé sta proseguendo ai soliti, straordinari livelli: siamo già a quota 8 gol in 431 minuti.

Futuro

Nonostante la crisi estiva con il presidente Al Khelaifi sia stata messa alle spalle, il futuro di Mbappé resta un mistero, con il contratto in scadenza a giugno prossimo. Secondo Javier Tebas, presidente de LaLiga, il futuro del francese è praticamente già segnato:

«L’anno prossimo al 70-80% giocherà qui», ha dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata a MovistarPlus+, l’azienda che detiene i diritti tv domestici del campionato spagnolo. La squadra di riferimento è ovviamente il Real Madrid.

Storia infinita

Dichiarazioni che non faranno piacere al Paris Saint-Germain e che potrebbero portare ad un ulteriore inasprimento dei rapporti tra i due campionati e tra le due società, in particolare.

Del possibile trasferimento di Mbappé a Madrid se ne parla oramai dal 2021, ma la prossima estate la telenovela potrebbe giungere al termine. Nel giugno scorso, il classe 1998 ha ufficialmente dichiarato che non avrebbe esercitato l’opzione di estensione annuale, che avrebbe allontanato la scadenza del contratto a giugno 2025. La prossima estate, dunque, sarà un free-agent, ma probabilmente non per molto.