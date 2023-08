Lampo Carlos Augusto: altro che Inter | Accordo (quasi) trovato con Galliani

L’esterno mancino del Monza, vecchio obiettivo dei nerazzurri, è pronto a lasciare la Brianza per approdare in un’altra big della Serie A.

Per ambire a vincere lo scudetto o quantomeno a lottare fino alla fine per l’obiettivo, è necessario avere una rosa ricca, ma soprattutto equilibrata, con alternative di valore in ogni reparto.

Perché sarà anche vero che la stagione 2023-’24 sarà più “normale” di quella conclusasi lo scorso 4 giugno e caratterizzata dal lungo e inedito stop per il Mondiale in Qatar, ma nel calcio moderno si gioca sempre di più e ci si allena sempre di meno, quindi avere una panchina ricca di alternative di valore è importante tanto quanto poter contare su 11 titolari di primo livello.

Il concetto vale anche per le grandi della Serie A, nonostante in Italia si giochi un po’ di meno rispetto a ciò che accade in Inghilterra e in Francia, dove oltre ai campionati e alla coppa nazionale si disputa anche la Coppa di Lega, con il risultato di infittire di partite un calendario già con pochissime pause e il conseguente rischio di incappare in un maggior numero di infortuni muscolari.

Se poi si giocano le coppe europee avere 24 giocatori in rosa potrebbe anche non bastare agli allenatori dei top teams. Almeno per la prossima stagione non avrà queste comunque dolci preoccupazioni Max Allegri. A causa della squalifica comminata dalla Uefa, infatti, la Juventus non parteciperà alle coppe nell’annata calcistica alle porte. I bianconeri giocheranno solo Coppa Italia e Serie A, ma sono comunque pronti a vivere una coda di mercato da protagonisti.

Mercato Juventus, svolta per la fascia sinistra: individuato l’obiettivo

Al momento la rosa del tecnico livornese è stata impreziosita rispetto alla scorsa stagione da un solo acquisto, quello di Timothy Weah, arrivato dal Lille per 10 milioni, oltre che dai ritorni per fine prestito di Wes McKennie dal Leeds e dal Bologna di Andrea Cambiaso, ques’ultimo esterno utilizzabile su entrambe le fasce nel 3-5-2.

Abbastanza per puntare a inserirsi nella lotta per lo scudetto? Probabilmente no, se è vero che, in attesa di capire come muoversi a centrocampo e in attacco anche in base al destino di big come Paul Pogba e Dusan Vlahovic, in bilico seppur per motivi differenti, la Juve è pronta a rinforzare ancora proprio il settore esterni. Il mirino è in particolare puntato sulla fascia sinistra e su un giocatore che può essere strappato a una diretta concorrente come l’Inter.

Il Monza fa il prezzo per Carlos Augusto: la Juventus sorpassa l’Inter

Il primo nome sulla lista del direttore dell’area tecnica della Juventus è quello di Carlos Augusto, duttile mancino brasiliano classe ’99 di passaporto italiano in forza al Monza. Con Weah titolare a destra e Cambiaso prima alternativa, a Torino serve l’alter ego di Filip Kostic in vista della possibile cessione in extremis di Samuel Iling-Junior. Già avviati i contatti con il Monza, gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero agevolare l’approdo in Brianza di Fabio Miretti, possibile erede di Nicolò Rovella, rientrato alla Juve proprio dopo l’ottima stagione giocata in prestito in biancorosso. C’è però il nodo della valutazione: per Carlos Augusto il Monza chiede 15 milioni e non vuole scendere dal momento che il 40% dell’incasso dovrà andare al Corinthians, il club dal quale l’esterno è stato prelevato nel 2020.

Carlos Augusto ha proprio le caratteristiche giuste per il calcio di Allegri essendo un giocatore abituato a giocare a tutta fascia in un centrocampo a cinque, ma all’occorrenza anche a ricoprire il ruolo di centrale di sinistra in una difesa a tre. Insomma, si tratterebbe dell’erede naturale di Alex Sandro, che tuttavia è ancora nella rosa della Juventus dopo il rinnovo automatico scattato nel finale della scorsa stagione. Sfumato Emil Holm dello Spezia, vicino al Sassuolo, Carlos Augusto è un obiettivo comune per la Juventus come per l’Inter, che a propria volta si era interessata anche allo svedese. I nerazzurri puntano a cedere Robin Gosens nel finale di mercato e a fare di Carlos Augusto l’alternativa a Federico Dimarco, ma rischiano di venire beffati sul traguardo…