“L’allenatore ci ha detto che non vuole continuare”: ha presentato lettera di dimissioni | Comunicato ufficiale

Salta un’altra panchina, causa risultati negativi o per un periodo altamente deludente. Stavolta arriva lettera di dimissioni.

Sono saltate tre panchine in Serie A in undici giornate, anche se a breve potrebbero essere quattro vista la situazione di Marco Baroni all’Hellas Verona, che nell’ultimo turno di campionato ha incassato (con l’1-3 contro il Monza) il suo quinto stop di fila.

Il primo è stato Paolo Zanetti, esonerato lo scorso 19 dicembre dopo il quarto kappaò di fila con un Empoli capace di mantenere lo zero perfino alla casella gol fatti. Con Andreazzoli qualcosa è cambiato, neanche poi così tanto.

A stretto giro di posta, il 10 ottobre, è toccato al Paulo Sousa, senza vittorie e con solo tre pari all’attivo: la Salernitana si è affidata a Pippo Inzaghi, ma attualmente il cambio non ha sortito l’effetto sperato, complice anche il difficile calendario dei campani.

L’ultimo a finire anzitempo la stagione, Andrea Sottil alla guida dell’Udinese, esonerato per non aver mai vinto e collezionato la miseria di 6 punti. In appena due turni, il rientrante Cioffi ne ha fatti la bellezza di quattro, pareggiando con il Monza e andando addirittura a vincere al Meazza di San Siro contro l’Inter.

La situazione in Serie B: aumentano i casi

I divorzi con gli allenatori che avevano iniziato la stagione aumentano considerando il campionato cadetto, dove finora ci sono stati cinque avvicendamenti, non considerando Aurelio Andreazzoli (tornato a Empoli) che non ha proprio cominciato l’annata con la Ternana. La prima panchina a cambiare padrone è stata quella della Cremonese: Giovanni Stroppa l’erede di Davide Ballardini.

Il Bari ha dato il benservito a Michele Magnani, durato nove partite: al suo posto Pasquale Marino, fermo dal 2021. Complice il misero punto in sei partite disputate, il Lecco ha sollevato dall’incarico Luciano Foschi, l’uomo della promozione in Serie B: lariani in mano a Emiliano Bonazzoli.

Salta pure una panchina blasonata

Si è chiusa dopo 10 giornate l’avventura di Vecchi del Feralpisalò: il club lombardo ha deciso di ridare una panchina a Marco Zaffaroni, lo scorso anno in A con l’Hellas Verona. L’ultimo in ordine cronologico Cristiano Lucarelli, che non è più l’allenatore della Ternana, complice sconfitta maturata sabato scorso in casa contro il Venezia.

L’eco di un divorzio sudamericano arriva fino in Italia dopo l’ultimo week end: Jorge Almirón non è più l’allenatore del Boca Juniors dopo la sconfitta per 2-1 in Copa Libertadores.

Il kappaò contro la Fluminense ha convinto l’ormai ex allenatore degli Xeneises a rassegnare le dimissioni. Da capire chi sarà l’erede di una delle panchine più blasonate nel mondo.