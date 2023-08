L’affare del millennio: Neymar rescinde col PSG e firma a parametro zero | Mai visto niente di simile

La rivoluzione del Paris Saint Germain passa anche per la cessione di Neymar. Arriva l’offerta choc: mai visto nulla di simile.

Il tridente magico che avrebbe dovuto portare il PSG al top, si è trasformato in un epico flop. Praticamente non esiste più. Il primo a capirlo è stato Leo Messi.

La Pulce argentina prima ancora del termine della stagione aveva capito che Parigi non lo amava più, che il progetto dello sceicco qatariota era destinato a naufragare, e ha pensato bene di andare negli Stati Uniti, dove è rinato: con l’Inter Miami sono già otto le reti in appena cinque partite.

Il secondo della triade a capirlo è stato Kylian Mbappé, prima a parole, con quel profetico “vedremo a fine stagione” subito dopo l’eliminazione in Champions League (segnare nemmeno un gol) per mano del Bayern Monaco. Poi coi fatti.

La mail con cui il Principe di Bondy ufficializzava che non avrebbe usufruito dell’opzione di allungare il suo contratto con i parigini di un’altra stagione (fino al 2025) ha scatenato un putiferio. Mbappé sta contando i giorni che lo separano dalla sua partenza da Parigi, destinazione Madrid. Al Real Madrid.

Non c’è due senza tre

Non ci sarà nemmeno Neymar nel Paris Saint Germain in mano a Luis Enrique. L’arrivo dello spagnolo, che insieme a O’Ney ha vinto tutto con la maglia del Barcellona, non è servito a nulla. Anche l’asso brasiliano si è reso conto che Parigi è una polveriera dove, su queste basi, non si potrà mai vincere nulla.

A differenza di Mbappé, Neymar è stato utilizzato da Luis Enrique nella pre-season del Paris Saint Germain: la stella verdeoro sembra essersi messa alle spalle il brutto infortunio che lo ha martoriato nella stagione passata, tornando ai suoi livelli.

Un clamoroso ritorno

Ma, gol e assist, Neymar potrebbe mettersi al servizio del Barcellona di Xavi. Questa la clamorosa indiscrezione proveniente dalla “prensa” spagnola, El Chiringuito per l’esattezza. Ci sarebbe addirittura un “accordo totale” tra il brasiliano e il Barcellona.

Si parla perfino di cifre: tredici milioni netti a stagione più bonus per due annate, con l’opzione per la terza. Resterebbero soltanto alcuni dettagli per il clamoroso ritorno al Camp Nou del figliol prodigo: prima la rescissione con il Paris Saint Germain, sempre che il vulcanico Nasser Al-Khelaifi sia d’accordo, poi l’ufficialità del club catalano. Messi, Neymar, Mbappé: il tridente del PSG non c’è più.