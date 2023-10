Lacrime Inter: sarà costretto ad operarsi | L’infortunio è grave

Un calciatore nerazzurro rischia di saltare diversi mesi della stagione per sottoporsi ad un intervento chirurgico.

All’interno di una stagione piena di impegni diventano ormai sempre più importanti e determinanti le notizie che arrivano dall’infermeria e gli infortuni che possono colpire, più o meno indistintamente, ogni squadra ed ogni allenatore. Soprattutto se, come succede per sette squadre della nostra Serie A, si è costretti a giocare, tra Campionato e Coppe Europee, ogni tre giorni.

Una stagione, infatti, può essere indirizzata, in un senso o nell’altro, anche dal numero, dall’entità e dalla serietà dei problemi in cui possono incappare i calciatori. I guai muscolari, soprattutto per chi gioca senza sosta e ha poco tempo per recuperare da una partita all’altra, possono essere più o meno normali e fisiologici; diverso è invece il discorso che riguarda gli infortuni traumatici che rischiano di togliere elementi importanti agli allenatori per tanto tempo.

Lo scorso anno, per esempio, l’Inter ha pagato più del dovuto i seri infortuni occorsi a tre elementi fondamentali della rosa come Brozovic, Lukaku e Skriniar che sono mancati per tanti mesi e le loro assenze hanno contribuito ad allontanare definitivamente i nerazzurri dal Napoli in chiave Scudetto.

Assenze che Simone Inzaghi ha spesso rimarcato durante le conferenze stampa della scorsa stagione e che impedivano al tecnico piacentino una rotazione che poi, quando c’è stata, ha permesso all’Inter di recuperare posizioni in classifica e raggiungere le finali di Coppa Italia e Champions League.

Inter, i due infortuni che preoccupano Inzaghi

In questa stagione, invece, la squadra nerazzurra hanno cominciato a fare i conti con gli infortuni nelle ultime settimane. Al netto dei soliti problemi che tormentano lo sfortunatissimo Stefano Sensi, dei problemi iniziali di cui ha sofferto Francesco Acerbi e dell’indisponibilità di Davide Frattesi prima della sosta, i guai più seri sono quelli che riguardano Juan Cuadrado e Marko Arnautovic.

In vista della gara di Torino in programma sabato alla ripresa del campionato, Simone Inzaghi dovrà fare a meno solo del colombiano e dell’austriaco. Arnautovic si è infortunato ad Empoli, poco meno di un mese fa, soffre di una distrazione al bicipite femorale e dovrebbe rientrare tra fine novembre ed inizio dicembre.

Ancora un problema, rischio intervento chirurgico

Diverso, invece, il problema che tormenta Juan Cuadrado. L’esterno colombiano già a settembre era stato ai box per un’infiammazione al tendine d’achille. Problema che si era presentato durante la sosta di settembre e che lo ha tenuto lontano dai campi fino ad inizio ottobre.

Ora, il problema si è riacutizzato e l’ex Juventus è di nuovo ai box. La situazione è complicata e non si conoscono i tempi certi di recupero, anche perché il fastidio potrebbe ripresentarsi di continuo. Per questo motivo in casa Inter temono si possa presentare la necessità di un intervento chirurgico che il calciatore, anche per una questione relativa alla carta d’identità che comincia a farsi sentire, vorrebbe evitare a tutti i costi.