Lacrime a Udine: “Ha chiesto la cessione” | Se ne va e sbatte la porta

Un gioiello della rosa friulana non è contento in bianconero e potrebbe presto decidere di cambiare aria e squadra.

Una stagione complicata, forse la peggiore da quando la squadra è in Serie A, esperienza ormai quasi trentennale. L’Udinese ci ha sempre abituati ad uno scouting pazzesco e la scoperta di giovani talenti sconosciuti che cominciano a farsi conoscere e vedere in Serie A, mostrando doti tecniche e atletiche fuori dal comune.

In quest’inizio di stagione, però, anche questa peculiarità fondamentale è venuta meno e i friulani stanno soffrendo un po’ troppo una rosa che non si sta dimostrando all’altezza. Il gol di Lapadula, arrivato proprio allo scadere del secondo tempo supplementare, nel match di Coppa Italia contro il Cagliari, oltre ad eliminare i bianconeri dalla competizione, ha certificato ulteriormente la negatività di un periodo in cui nulla gira per il verso giusto.

Insieme alla Salernitana, l’Udinese è l’unica squadra della Serie A a non essere riuscita ancora a vincere nemmeno una partita nel nostro campionato. I sette punti conquistati nelle dieci partite fin qui disputate sono frutto di sette pareggi e tre sconfitte e lasciano la squadra al terz’ultimo posto, in compagnia dell’Empoli, in piena zona retrocessione.

Dopo decenni tranquilli, quindi, in cui la squadra non ha mai rischiato di tornare in Serie B, anzi ha più volte raggiunto la qualificazione in Europa (per tre volte anche i preliminari o i gironi di Champions League), quest’anno rischia di essere una stagione di vera e propria sofferenza per tutti i tifosi bianconeri.

Udinese, le difficoltà tecniche e sul mercato

Proprio a causa degli scarsi risultati ottenuti nella prima parte di stagione, l’ormai ex tecnico della squadra, Andrea Sottil ha pagato con l’esonero ed al suo posto è arrivato Cioffi che aveva già guidato l’Udinese un paio di stagioni fa.

Anche questo certifica il momento difficile dell’Udinese che ormai dura addirittura dal ritiro estivo. La situazione Samardzic, infatti, non ha certo aiutato i dirigenti bianconeri nella costruzione della squadra e la cessione di Beto all’Everton a fine agosto ha indebolito ulteriormente la rosa.

Udinese, il calciatore non è contento e chiede la cessione

Ora, un nuovo scossone potrebbe presentarsi all’orizzonte. Uno dei gioielli della squadra, infatti, potrebbe presto chiedere di essere ceduto. Si tratta del 2006 Simone Pafundi che al momento viene considerato come uno dei giovani più promettenti ed interessanti dell’intero panorama calcistico nostrano.

Il ragazzo è già stato convocato più volte in Nazionale maggiore dall’ex Ct. Roberto Mancini ed è stato protagonista al mondiale Under 20 della scorsa estate. Nell’Udinese, seppur inserito in prima squadra, sta trovando poco spazio e questo, secondo Sky, potrebbe spingerlo a chiedere la cessione già a gennaio. Il tutto, però, dipenderà da Cioffi e dallo spazio in campo che il tecnico deciderà di concedere al giovane talento.