La scommessa più bella di tutte: Eden Hazard a parametro zero | Il mister lo ha convinto

Eden Hazard vuole smettere con il calcio giocato, ma ecco sullo sfondo la sommessa più bella di tutte, a parametro zero.

L’Eden che non c’è. E pensare che il Real Madrid lo prese per circa cento milioni di euro, probabilmente uno dei peggiori acquisti della leggendaria storia di Florentino Perez alla guida del Real Madrid.

Se ne è andato alla chetichella con numeri di gran lunga inferiori alla cifra spesa dai Blanco nel 2020: 76 presenze (la maggior parte delle quali da subentrante), la miseria di sette gol.

Svincolato a giugno, Eden Hazard non ha ancora trovato squadra, qualche interesse l’ha pur destato l’ex Chelsea, ma finora niente di che. Tormentato dagli infortuni e mai ripresosi a Madrid, l’attaccante belga avrebbe pensato perfino al ritiro, ad appena trentadue anni.

Eppure quella stella decadente ha brillato di luce propria per anni nel firmamento calcistico europeo. Nel Lilla Eden Hazard ha stregato tutti, il principale fautore di uno “scudetto” francese nel 2010-11, con annessa Coppa di Francia, sempre nella medesima stagione.

Ascesa e declino di un campione

Al Chelsea Eden Hazard si è consacrato. Sbarcò a Stamford Bridge nel 2012, all’età di 21 anni, fu strappato ai campioni in carica francese per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, il belga più pagato nella storia del calcio. Due Premier e una Coppa di Lega, una F.A. e ottantacinque gol. In Blues Hazard dà spettacolo, sia come esterno offensivo, come seconda punta, all’occorrenza perfino come trequartista. Quella con il Chelsea è stato semplicemente il punto più alto della carriera di un giocatore che alla fine non ha mantenute le aspettative, sparendo nella Madrid a forti tinte bianche.

Non ingannino i due titoli spagnoli, le due Supercoppe di Spagna e la coccarda della Liga. Nemmeno la sua prima e unica Champions League, dopo il bis in Europa League coi londinesi, la sua Supercoppa e l’ultimo Mondiale per club: Hazard al Real Madrid è come se non ci fosse mai stato.

Futuro a rischio

Il Daily lancia l’incredibile rumors: Eden Hazard starebbe pensando al ritiro, dopo le offerte rifiutate con i Vancouver Whitecaps, le sirene arabe non ascoltate, nemmeno il richiamo dal campionato francese.

Il sempre più probabile ritiro, secondo i tabloid inglesi, è più di una possibilità, con percentuali altissime, a meno che il Crystal Palace non gli faccia cambiare idea. L’esperto Roy Hogdson starebbe facendo di tutto per sbloccare un affare che l’ex allenatore dell’Inter è convinto di fare, portando Hazard con le Eagles londinesi. Una scommessa per il Crystal Palace, l’ultima occasione per non appendere le scarpette al chiodo a soli 32 anni.