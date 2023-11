La maglia è troppo stretta | Tutta colpa di Adidas: i calciatori chiedono di giocare con un’altra maglia

L’esagerazione gioca brutti scherzi: Adidas nell’occhio del ciclone per una maglia troppo stretta, che si deve cambiare per forza.

Espressione dei colori sociali di club, senso di appartenenza anche se ormai con la nascita e l’esplosione di seconde e terze maglie hanno perso questa caratteristica. Fantastiche e bizzarre, alcune francamente inguardabile, sempre più oggetto di collezione e non solo abbigliamento su misura per andare allo stadio.

La storia delle maglie da calcio ormai è diventata leggenda, anche se sempre più macchiata dalla commercializzazione di un prodotto che, può sembrare strano, ma permette a un club di fare una valanga di soldi, a volte ci si può comprare perfino un top player.

L’esempio più lampante il Real Madrid dell’era Ronaldo: grazie alla vendita delle camisetas di CR7, in nemmeno due anni, Florentino Perez si è ripagato la spesa per l’acquisto del fuoriclasse portoghese (il goleador più prolifico della storia Merengues con 460 marcature) strappato al Manchester United.

Nel corso della storia ormai decana dello sport più amato e seguito al mondo, le maglie da calcio hanno cambiato il materiale con cui sono fatte. Ora sono tutte in poliestere, un tessuto polimerico, sintetico ma resistente, non intrappolano il sudore e il calore del corpo rispetto a una maglia di una fibra naturale, tanto per intenderci. Fin qui tutto molto bello, ma non tutte le ciambelle riescono col buco.

Adidas, cosa combini con quella maglia

Una forte quanto inusuale lamentela del Manchester United sta creando un polverone attorno a uno dei colossi più importanti dei nostri tempi, il competitor numero uno di Nike, in una parola: Adidas.

L’impresa multinazionale tedesca (con sede a Herzogenaurach, la stessa di Puma con cui ne condivide l’origine), il maggiore produttore di abbigliamento sportivo in Europa e il secondo a livello mondiale, l’ha combinata grossa: sbagliando completamente maglia, suscitando le ire dei Red Devils e, di conseguenza, dei suoi sostenitori.

È troppa stretta! Si deve giocare con le repliche

Le lamentele di uno dei club più blasonati al mondo, il Manchester United, sono state oggetto di inchiesta da parte del Daily Mail, suscitando polemiche e sconcerto a tal punto che la stessa Adidas sta cercando di porvi rimedio. Cosa è successo?

Strano a dirsi ma è proprio tutto il completo dei Diavoli Rossi che non va: i giocatori si lamentano che la maglia è troppo aderente al proprio corpo e dà enormemente fastidio, addirittura non vengono indossano i calzettoni ufficiali per lo stesso motivo, già dalla seconda partita di Premier, ad agosto. Siamo a novembre e il problema non è stato risolto, nemmeno quello riguardante la maglia del portiere: secondo i tabloid inglesi, Adidas spera di risolvere questi problemi nel corso del prossimo mese, per il momento il Manchester United sta giocando con le divise che si acquistano negli store, delle repliche tanto per intenderci.